Tambet Tuisk: "Armukelmist" kiiremini ja paremini sarja teha ei saa

Kultuurisaate "OP" hooaja avasaates oli külas näitleja ja režissöör Tambet Tuisk, kes tõdes et 23 päevaga üles võetud kuus episoodi on hea tulemus ning paremini saaks teha ainult siis, kui tõsta eelarvet ning seeläbi võttepäevi näiteks kahekordistada.

Kui "Armukelm" Tuisuni jõudis, siis tahtis ta alguses väga nimirolli mängida. "Aga siis ma sain aru, et mul on "Reetur" ees. Mõistsin, et ma ei saa sellist tegelast mängida, sest mul on üks selline suur töö ees. Ei ole mõtet," tõdes Tuisk. "Need teemad on sarnased. Manipulatsioon, üks inimene tahab midagi ja kasutab selleks n-ö üle-laipade-meetodeid."

"See sai alguse sellest, et ma lugesin nüüdseks juba umbes kuus aastat tagasi suvaliselt ühte ajaleheartiklit ja hakkasin mõtlema, kuidas see üks petuskeem, mida on tohutult Eestis ja mujal, võimalik on. Mind hakkas huvitama, et mida see inimene, kes pettis tegi, ja mida tegid ohvrid. Mis seal toimus?"

"See, et ma täna räägime teleseriaalist "Armukelm" hakkas ühest koosolekust, kus olid Eero Epner, Daniel Vaarik, Kristel Eplik ja Janek Murd ning arutasime, millest võiks teha raadiosse kuuldemängu-sarja. Käisin selle mõtte välja ja kõik ütlesid, et see on lugu. Siis hakkasin selle looga tegelema ja mul on nii hea meel, et leidsime stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulmani, kes on ka teleseriaalis kaasas," selgitas Tuisk.

Tambet Tuisk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tuisk arutas stsenaristidega mängeldes, et milliste võtetega võiks neid endeid ära kaaperdada. "Inimesed on muidugi erinevad, aga ma mõtlesin, et eks see midagi sellist oleks, kus tahame millenigi otseteed ja oleme ise veidi laperdavas olekus. Tean väga hästi oma eluetappe, kus olin hingeliselt, vaimselt ja füüsiliselt mitte kõige paremas kohas. Neil hetkedel ei pane sa tähele ja ei hinda iseennast," nentis Tuisk.

Seriaali tarbeks töötas Tuisk läbi päriselulisi juhtumeid. "Teatud sotsiaalne kapital on läbi näitlejatöö omandatud ja nii oli võib-olla kergem saada suhtlema mõne ajakirjanikuga, kelle abiga jõudsin nendele teemadele lähemale. Väga palju on mind aidanud ka kliiniline psühholoog Mari-Liis Mägi ning Karina Laas. Nemad aitasid tegeleda profiilidega ja sellest teemast rääkida," märkis režissöör.

Tambet Tuisk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Selgeid vastuseid, kuidas armukelme vältida, Tuisk anda ei oska. "See on näitleja ameti juures suur austusavaldust, et näitlejalt oodatakse kogu maailma teadmist, kuigi me mängime kogu maailma lugusid. Ma ei tea seda, aga ma tean teatud võttestikku ja kui me sarja ajal rääkisime Märt Avandiga, siis Märt paar korda vaatas mulle otsa ja küsis, et kuidas sa tead seda," naeris Tuisk.

"Märksõna on see, et kui suhtes hakatakse jube kiiresti rääkima "meist" ja toimub teatud gaasi põhja vajutamine, sest mõjutada saab teatud perioodil, kuni hägu ära kaob. See kestab paar nädalat kuni mõned kuud, aga seda armastuse lootust ei saa lõputult toita," lisas ta.

"Armukelm" oli Tuisu esimene telelavastus. "Olen filmide juures olnud režissööri assistent, teinud raadiosse kuuldemänge. Alguses ma üldse ei mõelnud, et minust saab režissöör. Mõtlesin, et see lugu peab tehtud saama, lugu on hea ja ühel hetkel sain aru, et ma tean sellest loost ja neist tegelastest juba nii palju, et miks ma siis ise ei võiks ka teha," tunnistas Tuisk.

Tambet Tuisk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ma arvan, et ma pidin selle löö läbi tegema. Ma ei ole režissöör ja ma loodan, et ma ei ole jätkuvalt ka peast režissöör. Selles mõttes, et ühtepidi on mul režissöörile väga suured nõudmised, teisalt sul peab lihtsalt olema visioon, mille sa suudad teistele oma ala parimatele ära seletada ja nad kaasa tõmmata, kontrollida aega ja ruumi," parafraseeris Tuisk Quentin Tarantinot.

"Ma arvan, et need kvaliteedid on mul olemas, sest filmida ära kuus osa 23 päevaga ei ole paha tulemus."

Näitlejate valik saigi tehtud teadmisega, et töö saab olema väga kiire. "Ma tõin näitlejaga enda kogemuse "Reeturi" kolme hooajaga. Ma väidan, et enam kiiremini ja paremini ei saa seriaali teha. See on piir. Nüüd peab juhtuma see, et eelarve peab tõusma, võttepäevi ei ole 23, vaid 48 või veel rohkem. Siis saab teha hüppe järgmisse kohta," selgitas Tuisk.

"Ma sain aru, et see tuleb jooksmine ja ettevalmistus peab olema nii hea kui üldse olla saab. Ma ütlesin, et teised tegelased võivad olla, kes nad on, aga kuus peategelast peavad olema need, kes töötavad kiiresti, kes tunnevad meediumit, kes oskavad ise juba edasi mõelda. Me ei saa võtteplatsil rääkida, et nüüd tule siia ja pane tähele jne. Saime selle kiire tempo sees olla võtteplatsil loomingulised ja kaevata inimhinge psühholoogiasse," tõdes ta.