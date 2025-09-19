Saaremaa tantsutrupp Lips toob rahvatantsu tänasesse maailma

Kultuurisaade "OP" käis Saaremaal külas tantsutrupil Lips, kes rääkisid nii värskest lavastusest "Ballaad" kui ka trupi sünnist.

Tantsulavastusele "Ballaad" siseneb publik hoopis teistmoodi kui tavaliselt ning tulevad suisa lava tagant ning on korraga neljas saalis. "Me ise oleme harjunud enda esinemistel publikule pigem ligidal olema. Kui me oleme tavalises teatrisaalis, siis tekib meie vahele väike tõke. Et inimesed rohkem puudutada, siis lõime selle olukorra sassi ja tõime nad meile ligemale. Aga et inimesi ühel etendusel liiga vähe ei oleks, siis on vaja rohkem saale kasutada," selgitas tantsutrupi asutaja Juhan Kanemägi.

Trupi värske lavastus on sai inspiratsiooni Jaan Tätte luuletusest "Ballaad nr 2". "Mulle hakkas see lugu hästi meeldima, midagi inspireeris ja siis ma helistasin Jaanile. Ütlesin, et väga lahe lugu on, aga meil oleks natukene juurde vaja. Siis ta mõtles meile välja neli lugu, mis siin neljas erinevas toas üle teatrimaja juhtuvad," sõnas Kanemägi.

Lipsi tantsustiili liiga täpselt Kanemägi kirjeldada ei taha. "Meie sammustik põhineb Eesti folklooril. Ta ei ole päris klassikaline rahvatants või lavatants, oleme seda natukene modernsemaks teinud. Toome rahvatantsu põhisammu praegusesse maailma. See on meie teema," lisas ta.

Tantsutrupp sündis kui Juhan ja Kadri Kanemägi Saaremaale 2015. aastal tagasi kolisid. "Enne seda käisime enda eelmise kollektiividega kogu aeg hästi palju esinemas, ka Saaremaal. Siis üks hetk mõtlesime, et teeme siis juba siia trupi," selgitas Juhan.

"Igatsus tantsu vastu oli ka nii suur. Kui Saaremaale tagasi kolides muud elu Tallinnast igatsema ei jäänud, siis tantsumelu, esinemiste ja eriprojektide igatsus jäi südamesse. Tahtsime siin uue algusega teha, oma elu ja tantsuga samuti," sõnas Kadri.

Alguses tehti kõike, ka koreograafia, kahekesi oma elutoas, kui lapsed magama pandud. "Kui tantsijaid tuli juurde ja nende läbi ka erinevat kogemust, sest me oleme ju kõik harrastustantsijad, siis see inspireeris ka meid laiendama tehnilisi võtteid," lisasid Kanemäed, kes igapäevaselt tegutsevad eraettevõtluses karastusjookide valdkonnas.

"See loovus ongi üks alustalasid ja kandub üle ka tantsimisse, et peame kogu aeg olema loovad, otsima inspiratsiooni, et midagi juhtuks. Aga ka Exceli tabel on hästi oluline, sellest tuleb ka aru saada, ei ole midagi teha," nentis Juhan Kanemägi.

"Aga ega me sellest projektist ju midagi ei teeni. See on täiesti õhinapõhine. Kui me saame kulud tasa ja tantsija saab kõhu täis, siis on kõigil hea meel," lisas ta.