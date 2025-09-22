Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"
Kaarel B. Väljamäe luuletajanimega Bööma andis välja oma kuuenda luulekogu "Tumeruuge tuisukuu".
Autori sõnul on pealkirja kujund on sündinud täiemahulise sõja alguses. Ta lisas, et see tuisukuu kestab ikka veel, ent luulekogu ei uita ainult sõjaväljadel. "Ka surma- ja sõjauudiste keskel peab luuletaja vähemalt püüdma kõnelda elustavalt, rahustavalt," sõnas Bööma.
Raamatu andis välja Kriipsukarla kirjastus. Luulekogu kujundas Liisa Maria Murdvee.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor