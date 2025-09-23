Filmifestival Festheart toob Eestisse LGBT+ maailmakino paremiku

Üheksanda Festhearti avafilmiks on kevadel Berliini filmifestivalil parima filmi Kuldkaru pälvinud Norra režissööri Dag Johan Haugerudi "Unistused" ("Drømmer"). Triloogia (eelmised filmid olid "Seks. Meeste jutud" ja "Armastus") lõpufilm räägib 17-aastasest Johannest, kes paneb päevikusse kirja oma õpetajannasse armumise loo, kuid pole selge, kas see juhtus päriselt või oli vaid unistus.

Berliinis parima LGBT+ filmi Teddy auhinna pälvinud "Kosmose lesbiprintsess" ("Lesbian Space Princess") on Austraalia muusikaline animafilm, milles printsess Saira peab meeletus kosmoseseikluses päästma oma eks-sõbranna. Vaheda keelekasutusega komöödiale pakub konkurentsi mullu Cannes'i filmifestivalil parima LGBT+ filmi auhinna Queer Palm pälvinud karm Rumeenia draama "Kolm kilomeetrit maailma lõpuni" ("Trei kilometri pâna la capatul lumii") homofoobia tagajärgedest idüllilises Doonau deltas.

Sarnases maailmast äralõigatud väikelinnas elavad ka keskealised lapsepõlvesõbrad Islandi humoorikas filmis "Kummalised kalad" ("Ljósvíkingar"), kelle töö- ja sõprussuhte paneb proovile ühe ülestunnistus, et ta on end alati naisena tundnud.

Prantsuse kino esindab "Armasta mind õrnalt" ("Love Me Tender"), milles Vicky Kriepsi kehastada on mehest lahku läinud ja naissuhteid alustanud ema, kelle endine abikaasa sunnib teda võitlema ühise poja hooldusõiguse pärast.

Tunnustatud Itaalia režissööri Luca Guadagnino kõmulises ekraniseeringus "Kväär" ("Queer") otsib 1950. aastate Mehhikos ja Amazonase vihmametsades armastust põhjakäinud kirjanik. Filmi aluseks oleva novelli autori William S. Burroughsi alter ego rollis on Daniel Craig.

Ladina-Ameerikas leiavad aset veel kolm filmi tänavuse Festhearti programmis. Argentina režissöör Marco Berger on festivali publiku ees juba viienda filmiga. Seekordse mustvalge fantaasia "Kutsu, kutsu" ("Perro Perro") peategelaseks on Juan, kes suvepuhkusel leiab metsa alt armastust ja hoolitsust otsiva mahajäetud mehe.

Argentiina romantiline komöödia "#300kirja" ("#300cartas") on tuntud sotsmeediapaari armastuse purunemise lugu, milles ei puudu ka positiivsed noodid. Avaliku elu varjuküljed on oluliseks teemaks näitleja ja poliitiku varjatud salasuhtest rääkivas Brasiilia erootilises põnevikus "Öine lava" ("Ato noturno"), mille režissöörid Filipe Matzembacher ja Marcio Reolon festivalile oma filmi ka ise esitlema tulevad.

Lisaks filmiprogrammile loetakse Festheartil erinevate näitlejate poolt ette Tanel Jan Palgi uue lühifilmi stsenaarium ning 5. oktoobril tähistatakse Eesti Raamatu Aastat vestlusringiga, kus kväärkirjanduse ja kirjanduse kväärimise üle arutlevad Brigitta Davidjants, Jim Ashilevi ja Ketlin Priilinn. Traditsiooniliselt toimuvad mõlemas linnas ka järelpeod koostöös Tartu drääg-kollektiiviga "House of KuKo".