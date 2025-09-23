Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

Hamburgis peeti traditsioonilist Reeperbahni talendifestivali. Sündmus tõestas, et Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusika kui ka indiebände.

Reeperbahni talendifestivali esimesteks tulemusteks võib lugeda uuendatud lepinguid ja uusi kontserttuure Eesti artistidele. Eesti kavas esinenud mariin k. peab juba läbirääkimisi uue kontserdikorraldaja ja plaadimärgiga, neid soovitasid ka selle žanri muusikablogijad. Ka Glastonbury muusikafestivalil esinenud duo Ruut kinnitas, et pärast nende esinemist Hamburgis tulid paljud lihtsalt tänama.

"Mingisugused meilid on juba tulnud, aga kindlateks kokkulepeteks on veel vara, mingisugused kontaktid said loodud, jääme põnevusega ootama, mis sellest saab," ütles Duo Ruudu muusik Katariina Kivi.

"Tuuritamine meid ei väsita, kui vahepeal tekib väga erksaid hetki," lisas Duo Ruudu muusik Ann-Lisett Rebane.

Eesti raskemuusika on üha kindlamalt oma kohta kinnitamas ka Euroopa ulatuses. Hamburgis esinenud Pridiani ootab ees juba vägagi tihe kontserdigraafik

"Nad just sõlmisid koostöö oma agendiga Triple-6 Bookingus, kes käis kontrollimas, kas bänd on suuri sõnu väärt ja nad tõestasid end väga hästi, nad andsid muljetavaldava kontserdi ka väga kompaktses ruumis," ütles Eesti Raskemuusikaliidu juht Ott Evestus.

Hästi läheb ka teistel raskemuusikagruppidel, Metsatöll jõudis mullu kontsertidega isegi Jaapanisse.

"Meie kriteeriumiks on ainult see, et sa teed rasket muusikat pungist rokini ja oled aktiivne, siis paneme su oma üritusele ning tänu sellele on toimunud koostöö eesti ja vene bändide vahel, mis muidu olid eraldiseisvad, aga nüüd teevad kontserte ja tuure koos, selle võrra on valdkond suurenenud ja laienenud," tõdes Evestus.