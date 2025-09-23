X!

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

Kunst
Foto: repro / Perekond Värniku kogu
Kunst

Tallinnas on korraga avatud kaks suurejoonelist näitust, millega tähistatakse kunstnik Richard Uutmaa 120. sünniaastapäeva. Nii maalid kui akvarellid pärinevad erakogudest ning paljud neist on väljas esimest korda.

Allee Galeriis eksponeeritakse kunstniku maaliloomingut alates 1934. aastast kuni 1970. aastate alguseni.

"Enamus on sellised, mis on viimase viie aasta jooksul kas välja tulnud või siis millest me varem teadsime, aga millest osad on kas üle ookeani või kellegi koduseintelt välja tulnud," ütles Allee galerist Katre Palm.

30 õlimaali annavad uhke sissevaate Uutmaa žanrilisse rikkusesse. Väljas on rannamaastikud, merevaated, lillemaalid, linnavaated, külaelust kõnelevad olustikumaalid ja Lõuna-Eesti panoraamid.

"Siin minu kõrval on üks Uutmaa väga varane teos, Uutmaa oli väga populaarne kohe pärast Pallase lõppu, selle kohta on mitmed dokumendid, et see niimoodi oli, ja ka see noore pallaslase töö napsati väga teadliku kunstikoguja poolt ära ja viidi Kanadasse," ütles Palm.

Galerii Vernissage'is jõuab kunstihuvilisteni valik kunstniku seni eksponeerimata akvarellidest. Väljapanek hõlmab loodusvaateid aastaist 1928–1976, keskendudes eriti 1960.–1970. aastatele, mil akvarell kujunes Uutmaa peamiseks väljendusvahendiks.

"Akvarell on väga raske tehnika, see on üks raskematest. Akvarellitehnikas peab kunstnik olema nii kindla käega nagu snaiper, sest ta ei saa hiljem midagi parandada. Eestis on olnud aegade jooksul väga vähe häid akvarelliste, ja ma arvan, et kõige silmapaistvam nendest ongi Richard Uutmaa," ütles Vernissage'i galerist Kristiina Radevall.

Mõlemad näitused on avatud oktoobri keskpaigani.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

23.09

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

23.09

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

23.09

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

23.09

Arvustus. Skoone on siiras, Skoone tapab

23.09

Pildid: Kuressaares avati Mart Sanderi isikunäitus

23.09

"Klassikatähed 2025" alustab maailmakuulsate meloodiatega

23.09

Gretchen Lawrence'i duo New York avaldas lühialbumi "Push"

23.09

Animafilm "Kadunud sokid" võitis Hispaanias parima lastefilmi auhinna

23.09

Kinodesse jõuab Erik Tikani dokumentaalfilm "Sinikollane"

23.09

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.09

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

21.09

Karen Jagodin: lõhe riigi seatud ootuste ja tegelike võimaluste vahel aina süveneb

22.09

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

22.09

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

22.09

Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avati Robin Nõgisto isikunäitus

23.09

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

22.09

Aliis Aalmann: kooliaegne lugemisilmekus tömbistab luulet

22.09

Keelesäuts. Veelkord promptist ja viibast

22.09

Olari Elts: nüüd on riigi kord

21.09

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo