Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

Muusika
Plini
Plini Autor/allikas: Chad Dao
Muusika

2026. aasta maikuu esimesel päeval astuvad Tallinnas Paavli kultuurivabriku lavale Austraalia kitarrist Plini ja Ameerika electro-jazz duo Sungazer.

Austraalia kitarrist ja helilooja Plini on aastate jooksul kogunud tuntust tänu andekale lähenemisele meloodiale ja progressiivsele instrumentaalmuusikale. Sydneyst pärit muusik saavutas rahvusvahelise tähelepanu tänu mitmele iseseisvalt välja antud EP-le, kus tema detailne kitarrikasutus kohtus jazz fusion'i ja metal'i mõjutustega.

Plini debüütalbum "Handmade Cities" ilmus 2016. aastal. Tema uus täispikk album jõuab kuulajateni 2026. aasta alguses.

Sungazer on bassisti Adam Neely ja trummari Shawn Crowderi avangardne electro-jazz duo, mis sai alguse 2014. aastal Brooklynis, New Yorgis. Nende muusika ühendab jazz-fusion'i, 8-biti esteetika, progressiivse roki ja elektroonilise tantsumuusika: tulemuseks on improvisatsioonist kantud ja tulevikku suunatud helikeel.

Mõlema artisti edulugu on tihedalt seotud digikogukondadega: olgu see oma loomingu või nüüdisaegse muusikateooria tutvustamine. Plinil on YouTube'is üle 276 000 jälgija, Adam Neelyl üle 1,8 miljoni.

"Harva juhtub, et sellised artistid Eestisse satuvad, veel harvem jagavad nad samal õhtul sama lava," ütles Damn.Loud Agency ja Paavli Kultuurivabriku tegevjuht Roman Demtšenko.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

