X!

August Sanga nimeline luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

Kirjandus
Foto: Ele Rieberg-Meiel
Kirjandus

Teisipäeval, rahvusvahelisel tõlkijate päeval avati Tallinna ülikooli akadeemilises raamatukogus näitus, mis toob avalikkuse ette 500 aastat eesti tõlkelugu. Näituse avamisel anti üle ka August Sanga nimeline luuletõlke preemia, mille pälvis tõlkija ja õppejõud Anna Vershik.

Näituse "Tõlkes sündinud." aluseks on viie aasta pikkune uurimistöö, mis uuris eesti tõlkekirjanduse kaudu meie kirjakultuuri ajalugu.

"Miks hakati tõlkima? Oli vaja kõigepealt eestlastele selgeks teha, mis on kristlus ehk esimesed eesti trükiraamatud olid katekismused," selgitas kuraator Daniele Monticelli.

Piiblilugudele järgnesid seadused ja maarahvast harivad tarbetekstid. "Õpetati eestlastele, kuidas ennast kasida, tervena hoida, kuidas sünnitada korrektselt ja nii edasi," lisas ta.

Ka esimesed ilukirjanduse ja teatritekstid tõlgiti või mugandati peamiselt saksa keelest. "Me teame kõik tänapäeval väga kuulsaid Reinuvadereid ja Kilplaste lugusid, me teame, et need kirjutas Kreutzwald, kuid tegelikult tõlkis ta need saksa keelest," sõnas Monticelli.

Hiljem kujuneb normiks originaalkeeltest tõlkimine. Näiteks on 1957. aastast ilmunud Loomingu Raamatukogu avaldanud tõlkeid seitsmekümnest keelest.
Tõlkimisega on algusest peale kaasnenud ka tsensuuri ehk võimu ja vaimu vahelise konflikti teema.

"Nõukogude ajal tsenseeriti tõesti nii ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel, aga ka oli väga puritaanlik tsensuur, eriti positiivsed kangelased pidid olema ilma ühegi plekita," selgitas kuraator.

Näituse avamisel anti üle ka August Sanga luuletõlke auhind, mille pälvis professor Anna Verschik, kelle koostatud ja tõlgitud Ukraina sõjaluule kogumik "Kas rabelen välja sellest tusast?" ilmus sel suvel.

"Mõne luuletuse puhul on kohe selge. Ma loen ja kohe hakkan tõlkima, kõik on selge. Mõni on keerulisem, aga mulle meeldib mõelda, kuidas midagi lahendada, mõne luuletaja stiil on mulle tuttav, on teada, mida võib oodata, aga mõni on selline mitmekesine," rääkis luuletõlke auhinna laureaat.

Tõlkeloo näitus Tallinna Ülikooli Akadeemilises raamatukogus on avatud 14. märtsini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

30.09

Edvin ja Lembe Hiedeli preemia laureaat: hea toimetaja jääbki nähtamatuks

30.09

August Sanga nimeline luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

30.09

Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

30.09

Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

30.09

Galerii: Krulli kvartalis avati XX Disainiöö festival

30.09

Režissöör Heilika Pikkov: Piip ja Tuut õpetasid mind nägema igapäeva ilu

30.09

Euroopa animatsiooniauhindade tseremoonia toimub Tallinnas

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

30.09

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

30.09

Keelesäuts. Üks igavene ites

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

28.09

Boipepperoni: Eesti popmuusikas võiks rohkem üllatusi olla

30.09

Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

30.09

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

29.09

Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

30.09

Keelesäuts. Üks igavene ites

27.09

Ansambel Sadu avaldas debüütalbumi "Probleemid paradiisis"

29.09

Ansambel Koer avaldas lühialbumi "Karake"

29.09

Merit Maarits: suurkontsertide kõrval ei tohi unustada väikseid kontserdipaiku

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo