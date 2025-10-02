X!

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

Narva linnus
Narva linnus Autor/allikas: Narva Muuseum SA
Kultuuriministeerium tegi Narvale ettepaneku munitsipaalmuuseumile kuuluva muuseumikogu üleandmiseks. Linna ja riigi ühine sihtasutus tegutseb juba üle kümne aasta, kuid museaalid on ikka veel omavalitsuse käes. Sihtasutuse hinnangul on kaalul kultuuriväärtuste säilitamise küsimus.

Narva muuseumi kogus on üle 80 000 museaali, mis aga paberite järgi kuuluvad hoopis teisele asutusele – Narva linna munitsipaalmuuseumile. Ühe töötajaga linnamuuseumi ainus ülesanne on hoida enda käes muuseumikogu, et seda 13 aastat tagasi loodud Narva muuseumi sihtasutusele mitte üle anda. Museaalide loovutamise peab otsustama volikogu, kuid niipea kui teema üles võetakse, nõuavad volinikud muuseumikogu inventuuri, mis võib kesta aastaid.

"Me loodame, et see küsimus mingi hetk laheneb, kaalul on ju siiski kultuuriväärtuste säilitamise küsimus. Kui need esemed antakse üle, siis kohe avanevad meile uued võimalused esemete konserveerimiseks või restaureerimiseks. Üldine säilitamise olukord kindlasti paraneb kohe," leidis SA Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänes.

Järjekordne inventuur on nüüdseks lõppenud ja kultuuriministeeriumi ettepanekul võiks üleandmise protsessiga taas alustada. Narva linnavõim tunnistab, et omavalitsusel pole museaalide korrashoiuks ja restaureerimiseks raha, kuid vaevalt et üleandmine lähiajal toimuda võiks.

"See nõuab volikogu otsust, et linnaasutus likvideerida ja museaalid üle anda. Kindlasti on mõnel linnavolikogu liikmel kartus, kas see üleandmine on hea ja mõistlik ja mida riik nendega peale hakkab, aga eks need vaidlused peab siis läbi juba Narva volikogu järgmine koosseis," sõnas Narva linnapea Katri Raik.

Miks Narva volikogu museaale enda kaasasutatud sihtasutusele loovutada ei taha, sellest on raske aru saada. Seda enam, et museaalid jäävad sinna kus nad praegugi asuvad, Narva muuseumisse ja kunstigaleriisse.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

