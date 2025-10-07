Vaata järele: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

Eesti Arhitektide Liit korraldas enne kohalike omavalitsuse volikogu valimisi linnaruumi teemalised debatid nii Tartus kui ka Tallinnas. 7. oktoobril Tallinnas toimuvast debatist tegi ERR-i kultuuriportaal ka otseülekande.

Debatil osalevad hetkeseisu reitingutabeli esiviisikusse kuuluvate erakondade esindajad: Madle Lippus (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Maris Lauri (Reformierakond), Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Lavly Perling (parempoolsed) ning Karl Sander Kase (Isamaa). Debatti juhib ajakirjanik Johannes Tralla.

Debati põhifookuses on segregeerumine, Tallinna haigla ning liikuvus ja ühistransport. Poliitikute mõtetele annavad kohest tagasisidet arhitektid-linnaplaneerijad Andres Sevtšuk ja Andres Ojari.

Mis on poliitikute mõtted Lasnamäe ja Põhja-Tallinna tuleviku kohta ning kas taskukohane eluase suudab hoogustunud segregeerumisele piiri ette panna? Miline peab olema linna maapoliitika ning kuivõrd kaugele peab kohalik omavalitsus ulatuma sekkumises, et säilitada tasakaal turupõhise arengu ja sotsiaalse hüvangu vahel?

Tallinna haigla projekt tekitab samuti palju küsimusi, millest suurimad on olnud, kas kehva ruumikvaliteediga uue haigla eelprojekti vormistamine põhiprojektiks on põhjendanud? Miks kiirustatakse haigla vana projekti järgi täpse projekteerimisega olukorras, kus institutsionaalne konsolideerimine on käimas ehk siis lähteülesanne pole veel paigas ja haigla rajamiseks rahastus puudub?

Liikuvuse ja transpordi teemade arutelus keskendutakse Tallinna Peatänava projekti realiseerimise võimalustele, lisaks sõlmjaamade kontseptsioonile, mille kohaselt tuleks linnapiiridele rajada mugavad võimalused vahetada eri transpordiliike (auto, rong, tramm, buss). Samuti arutletakse rööbastranspordi arengute üle: kõne alla tuleb linna siserongi idee ning näiteks Kristiine ja Lasnamäe trammiliinide potentsiaal.

3. oktoobril Tartus toimunud debatti on võimalik vaadata siit.

Debatt toimub 7. oktoobril kell 15.00 kuni 16.30, otseülekannet saab jälgida ERR-i kultuuriportaalis, hiljem jääb salvestus ka järelvaadatavaks.