X!

Otse kell 14: Nobeli kirjanduspreemia väljakuulutamine

Kirjandus
Nobeli medal.
Nobeli medal. Autor/allikas: atbaker/(CC BY 2.0)
Kirjandus

Neljapäeval selgub, kellele otsustab Rootsi Kuninglik Teaduste Akadeemia anda Nobeli kirjanduspreemia. Ülekannet pressikonverentsilt saab jälgida ka kultuuriportaali vahendusel.

Nobeli kirjanduspreemia on üks maailma mainekamaid ja vanimaid kirjandusauhindu, mille asutas Rootsi leiutaja Alfred Nobel (1833–1896).

Esimene kirjanduspreemia anti 1901. aastal prantsuse luuletaja Sully Prudhommele. Aastate jooksul on tunnustuse pälvinud kirjanikud, luuletajad ja esseistid kogu maailmast, sõltumata nende rahvusest või kirjandusžanrist. Laureaatide seas on olnud mitmeid maailmakirjanduse suurkujusid, näiteks Ernest Hemingway, Albert Camus ja Gabriel García Márquez.

Viimastel aastatel on preemia pälvinud Annie Ernaux (Prantsusmaa, 2022), Jon Fosse (Norra, 2023) ja Han Kang (Lõuna-Korea, 2024).

Alates 2023. aastast on Nobeli preemia väärtus 11 miljonit Rootsi krooni (u miljon eurot).

Auhind antakse üle 10. detsembril, Alfred Nobeli surma-aastapäeval.

Toimetaja: Karmen Rebane

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:26

Kaido Kirikmäe avaldas albumi "Tuli tuha all"

11:07

Pildid: Viljandis kitarrifestival algas TamTami kontserdi ja avajämmiga

10:51

Kellerteatris esietendub Paul Piigi triller "Viimane kolimine"

10:47

Galerii: filharmoonia kammerkoor tähistas Londonis Arvo Pärdi 90. sünnipäeva

09:58

Maria Faust pälvis Saksamaa plaadikriitikute maineka aastapreemia

08:05

Otse kell 14: Nobeli kirjanduspreemia väljakuulutamine

08:00

Kultuuri kodu | Tõnis Vindi kujutluste laeks oli kosmos

08.10

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

08.10

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

08.10

Sinefiil | Rain Rannu on "Uue rahaga" kasvanud arvestatavaks iseseisvaks filmitegijaks

08.10

Kultuuri kodu | Ain Angeri ees on suurte ooperimajade uksed avali

08.10

Vaata uuesti: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

06.10

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

07.10

Galerii: kinodesse jõudis Rain Rannu mängufilm "Uus raha"

08:05

Otse kell 14: Nobeli kirjanduspreemia väljakuulutamine

08.10

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

08.10

Genialistide viimane ülesastumine jõuab esimese Eesti bändi kontserdina kinolevisse

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo