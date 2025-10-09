Otse kell 14: Nobeli kirjanduspreemia väljakuulutamine

Nobeli kirjanduspreemia on üks maailma mainekamaid ja vanimaid kirjandusauhindu, mille asutas Rootsi leiutaja Alfred Nobel (1833–1896).

Esimene kirjanduspreemia anti 1901. aastal prantsuse luuletaja Sully Prudhommele. Aastate jooksul on tunnustuse pälvinud kirjanikud, luuletajad ja esseistid kogu maailmast, sõltumata nende rahvusest või kirjandusžanrist. Laureaatide seas on olnud mitmeid maailmakirjanduse suurkujusid, näiteks Ernest Hemingway, Albert Camus ja Gabriel García Márquez.

Viimastel aastatel on preemia pälvinud Annie Ernaux (Prantsusmaa, 2022), Jon Fosse (Norra, 2023) ja Han Kang (Lõuna-Korea, 2024).

Alates 2023. aastast on Nobeli preemia väärtus 11 miljonit Rootsi krooni (u miljon eurot).

Auhind antakse üle 10. detsembril, Alfred Nobeli surma-aastapäeval.