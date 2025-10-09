Fotografiska uus näitus heidab pilgu sünnitusele ja sellega seotud lugudele

Fotografiska uus näitus "Sündida ja sünnitada" on intiimne vaade sünnitusele ja sellega seotud lugudele. Rootsi fotograaf Emilia Bergmark-Jiménez on jäädvustanud ligikaudu 40 perekonna sünnituse kulgu.

Dokumentaalfotode seeria algas 2021. aastal Emilia Bergmark-Jiménezi isiklikust projektist ning näitab sünnitust väga lähedalt. Fotosid saadavad fotograafi enda kirjutatud lood ja mõtisklused nii sünnituse, vanemluse kui laiemalt elu kui ka ühiskonna kohta.

"See on kõige loomulikum asi. Sünnituse käigus ilmneb kõik, mis inimese sees peidus on – hirm, lootus, rõõm, eufooria, valu. Kõik. Me elame ajastul, mil sünd

ja inimeste isiklik elu on sotsiaalmeedias nähtav, aga peab meeles pidama,

et see on kureeritud vaade. Ma arvan, et ma tahtsin ise minna ja püüda

seda näidata nii ausalt, kui vähegi võimalik," rääkis fotograaf "Aktuaalses kaameras".

Näitus "Sündida ja sünnitada" on Fotografiskas avatud 15. veebruarini.