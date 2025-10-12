Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuleb meelde autorilaulu olemuse

Laulja-laulukirjutaja Sten-Olle tuletab meile oma värskeima kauamängivaga "Kehv keha" meelde autorilaulu olemuse – esitajad võivad minna-tulla, kuid keskne visionäär peab olema. Autor, kes kumab kõigest läbi ka siis, kui tema mõtted ja tunded kõlavad kellegi teise suust.

Et Sten-Olle käekiri nii laululooja kui produtsendina on alati ilmselgelt äratuntav, tõuseb sisuline sel albumil mänglevalt esile, vaatamata sellele, et autor ise astub kümne loo vältel vokalistina üles vaid loetud hetkedel. Veelgi enam on märkimisväärne, kui meeslooja valib oma sõnade ja viiside edastajaks eesti noorema põlvkonna laulja-laulukirjutate naiskahurväe. Hämmastava orgaanilisusega sobituvad Haldi, Mari Jürjensi, Li:vi, Simone Minni ja Kelly Vaski suhu kõik Sten-Olle kirjutanud viisi- ja mõttevangerdused.

Tasub äramärkimist ka asjaolu, et "Kehv keha" stiililine tervik ja kõlapilt on võrreldes eelnevate kauamängivatega jõudnud mingi selgelt lihvitud joone ja toonuseni. Teksti olulisuse ja mängulisusega oleme Sten-Olle puhul juba harjunud, kuid see paigutatakse nüüd meloodilisse ja helilisse vormi nõnda, et see muusikaline ülikond istub selga valatult. Seni mingi kompromissitu loomupärasusega loodud laulud, kus imearmsad ja inimlikud traagelniidid näha ja kuulda, passivad värske albumi hoolega viimistletud palad mingi üllatava universaalsusega nii pisikese külakõrtsi kui suurlinna uhke kontserdisaali lavale, minetamata seejuures oma karakteerset olemust.

Selle kõige tuumas vaadeldakse jätkuvalt mingi eluterve huumori ja märki tabava südamlikkusega enda inimlikku kujunemislugu, mis pakub ju teadupärast lõputult ainest, ja küsitakse kuulajalt: "Kas teil on ka nii?". Samastumisrõõmu kui palju.