Tallinna Uue Muusika Ansambel on maineka Enzembe Prize 2026 laureaat

Ernst von Siemensi Muusikafondi auhinna Ensemble Prize 2026 pälvivad ja Tallinna Uue Muusika Ansambel ja No Hay Banda Kanadast. Preemia suurus on 75 000 eurot ja see antakse igal aastal silmapaistvatele noortele ansamblitele.

Ernst von Siemensi Muusikafond on enam kui 50 aasta vältel pühendunud kaasaegse muusika toetamisele kogu maailmas.

Ernst von Siemensi Muusikafond annab ansamblile NO HAY BANDA Kanadast ja Tallinna Uue Muusika Ansamblile Eestist 2026. aasta ansamblipreemia, mille suurus on 75 000 eurot. Sellega toetab mainekas Saksamaa Muusikafond silmapaistvaid nüüdismuusika kollektiive, eesmärgiga tugevdada nii nende kunstilist kui organisatsioonilist arengut.

Tallinna Uue Muusika Ansambel asutati 2013. aastal. Ansambel hõlmab laia valikut kaasaegseid stiile ja žanre, keskendudes eelkõige alternatiivsetele intonatsioonidele ja mikrotonaalsele muusikale. Ansambli loomingut iseloomustab eksperimenteerimisvaim ja soov uurida muusika lähiajalugu,

Ensemble Prize 2026 antakse üle 23. mail 2026 Müncheni Prinzregententheateris, Saksamaal.