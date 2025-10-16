X!

Tallinna Uue Muusika Ansambel on maineka Enzembe Prize 2026 laureaat

Muusika
Tallinna Uue Muusika Ansambel
Tallinna Uue Muusika Ansambel Autor/allikas: Sohvi Viik
Muusika

Ernst von Siemensi Muusikafondi auhinna Ensemble Prize 2026 pälvivad ja Tallinna Uue Muusika Ansambel ja No Hay Banda Kanadast. Preemia suurus on 75 000 eurot ja see antakse igal aastal silmapaistvatele noortele ansamblitele.

Ernst von Siemensi Muusikafond on enam kui 50 aasta vältel pühendunud kaasaegse muusika toetamisele kogu maailmas.

Ernst von Siemensi Muusikafond annab ansamblile NO HAY BANDA Kanadast ja Tallinna Uue Muusika Ansamblile Eestist 2026. aasta ansamblipreemia, mille suurus on 75 000 eurot. Sellega toetab mainekas Saksamaa Muusikafond silmapaistvaid nüüdismuusika kollektiive, eesmärgiga tugevdada nii nende kunstilist kui organisatsioonilist arengut.

Tallinna Uue Muusika Ansambel asutati 2013. aastal. Ansambel hõlmab laia valikut kaasaegseid stiile ja žanre, keskendudes eelkõige alternatiivsetele intonatsioonidele ja mikrotonaalsele muusikale. Ansambli loomingut iseloomustab eksperimenteerimisvaim ja soov uurida muusika lähiajalugu,

Ensemble Prize 2026 antakse üle 23. mail 2026 Müncheni Prinzregententheateris, Saksamaal.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:24

Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

14:05

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

13:58

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

12:17

Tallinna Uue Muusika Ansambel on maineka Enzembe Prize 2026 laureaat

12:16

Tallinnas esinev prantsuse pianist Lucas Debargue: usun, et parim aeg on alati kuskil eespool

11:34

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

11:06

PÖFF Shortsi rahvuslikust võistlusprogrammist leiab 11 maailmaesilinastust

11:03

"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

09:58

Kultuuri kodu | Film oli Arvo Kruusemendi armastus juba lapsest peale

08:58

Hellerma: Elo Viidingu puhul on tunda arusaama kirjandusest kui millestki suurest ja väärikast

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.10

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

15.10

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

11:34

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

15.10

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

15.10

Suri keraamik Evi Mardna

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

14.10

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

15.10

"Camera Erotica" kuraator: üritame end mitte kindlasse kasti panna

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo