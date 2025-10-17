X!

Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

Muusika
2025. aasta Mercury Prize'i laureaat Sam Fender
2025. aasta Mercury Prize'i laureaat Sam Fender Autor/allikas: PA Wire/PA Images/Scanpix
Muusika

Mercury Prize'i, mis antakse igal aastal parimale Briti või Iiri albumile, võitis tänavu laulja ja laulukirjutaja Sam Fender veebruarikuus ilmunud albumi "People Watching" eest.

Aasta alguses ilmunud Fenderi kolmas albumi ronis briti albumiedetabeli tippu ning saatis muusiku staadioniturneele. Auhinna üle andnud raadiohääl ja žüriiliige Sian Eleri sõnas, et Fenderi albumit iseloomustab "kooskõla, iseloom ja ambitsioon". "See tundus nagu ajatu album, mis jääb plaadikogudes aukohale veel aastateks," lisas ta.

Tänavuse Mercury Prize'i shortlist'is olid oma tänavuste albumitega ka Wolf Alice, Pulp, CMAT, FKA Twigs, Fontaines DC ja Pinkpantheress. Ennustusportaalid pidasid parimateks CMAT-i võimalusi, tema järel tulid Fontaines DC ja Pulp.

Eelmisel aastal võitis auhinna Leedsist pärit indie-rokki viljelev bänd English Teacher.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:32

Urmo Saareoja: nõudke kandidaatidelt kultuuri

09:29

Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

09:10

Kultuuri kodu | Kultuurkapital on kakuke, millest kõik tahavad tükki

08:52

EKA kangatrüki stuudio meister: tudeng peab saama julguse kogu protsessi ise teha

08:47

Clicherik ja Mäx avaldasid albumi "Club Schlager"

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

16.10

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

16.10

Otseülekanne: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

16.10

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.10

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

16.10

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

15.10

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

16.10

Otseülekanne: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

16.10

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

15.10

Suri keraamik Evi Mardna

16.10

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

16.10

Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo