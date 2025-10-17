Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

Mercury Prize'i, mis antakse igal aastal parimale Briti või Iiri albumile, võitis tänavu laulja ja laulukirjutaja Sam Fender veebruarikuus ilmunud albumi "People Watching" eest.

Aasta alguses ilmunud Fenderi kolmas albumi ronis briti albumiedetabeli tippu ning saatis muusiku staadioniturneele. Auhinna üle andnud raadiohääl ja žüriiliige Sian Eleri sõnas, et Fenderi albumit iseloomustab "kooskõla, iseloom ja ambitsioon". "See tundus nagu ajatu album, mis jääb plaadikogudes aukohale veel aastateks," lisas ta.

Tänavuse Mercury Prize'i shortlist'is olid oma tänavuste albumitega ka Wolf Alice, Pulp, CMAT, FKA Twigs, Fontaines DC ja Pinkpantheress. Ennustusportaalid pidasid parimateks CMAT-i võimalusi, tema järel tulid Fontaines DC ja Pulp.

Eelmisel aastal võitis auhinna Leedsist pärit indie-rokki viljelev bänd English Teacher.