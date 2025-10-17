X!

Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

Kunst
Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused Telliskivi galeriis
Vaata galeriid
35 pilti
Kunst

Telliskivi Loomelinnaku galeriides on alates sellest nädalast avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused. Kaks eriilmelist, kuid omavahel põnevalt dialoogi astuvat näitust tutvustavad Tulevi digitaalset graafikat ja Krulli infrapunafotograafiat.

Jako Krulli isikunäitusel "IR" on võimalik näha modifitseeritud digikaameraga infrapunaspektris pildistatud tööde valikut. Näituse fotod on pildistatud mitme aasta vältel erinevates riikides. Töödel on ekspressionistlikud mõjutused ning suur rõhk on piltide vormilisel ilul, kujutades tehisliku ning orgaanilise kaunist sümbioosi.

Taavi Tulev ütleb oma näituse "Puhtad mõtted" kohta, et tema tööde eesmärk on luua kujutisi, mis võivad esmapilgul tunduda tuttavad – justkui oleksid neid kusagil juba näinud, võib-olla alateadvuses, aga tegelikult ilmselt mitte.

"Emotsioon, mida oma kunstis püüan väljendada, on peaaegu vastand sellele, mida tavaliselt emotsiooniks peetakse. Minu idee on väljendada kohalolu tunnet – olemist siin ja praegu – ning jätta kõrvale kogu argipäevane maailm, mida kogeme väljaspool oma mugavustsooni."

Lisaks kunstile teeb Tulev ka muusikat. "Mulle meeldib mõte, et mu pildid võivad mõjuda hüpnootiliselt. Teen ka muusikat ning arvan, et sama võib ka selle kohta öelda. Need kaks meediumi on justkui ühe ja sama mündi kaks poolt. Oma kunstis pööran palju tähelepanu geomeetriale; sageli peitub idee mõne mustri võimatuses. Seda ei pruugi esmapilgul märgata, aga kui piltidesse süveneda, siis on neis igaühes mingisugune trikk."

Näitused jäävad avatuks 11. jaanuarini. 

Toimetaja: Karmen Rebane

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

18:45

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

18:35

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

16:45

Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

16:04

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

15:57

Sinijärve raamatusoovitused: Andrus Kivirähk on oma parimas vormis

15:27

Pildid: Vaal galeriis avati Kristel Saani isikunäitus "Inimeste lõhn"

15:26

Pildid: näitlejad lugesid ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

15:18

Suri kirjastuse Varrak looja Maret Maide

14:30

Uue muusika reede: Tame Impala, Anna Kaneelina, Kadri Voorand, Inger jpt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15:26

Pildid: näitlejad lugesid ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

16.10

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

15.10

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

16.10

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

14:30

Uue muusika reede: Tame Impala, Anna Kaneelina, Kadri Voorand, Inger jpt

16.10

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

16.10

"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

15.10

Suri keraamik Evi Mardna

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo