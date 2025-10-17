Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

Jako Krulli isikunäitusel "IR" on võimalik näha modifitseeritud digikaameraga infrapunaspektris pildistatud tööde valikut. Näituse fotod on pildistatud mitme aasta vältel erinevates riikides. Töödel on ekspressionistlikud mõjutused ning suur rõhk on piltide vormilisel ilul, kujutades tehisliku ning orgaanilise kaunist sümbioosi.

Taavi Tulev ütleb oma näituse "Puhtad mõtted" kohta, et tema tööde eesmärk on luua kujutisi, mis võivad esmapilgul tunduda tuttavad – justkui oleksid neid kusagil juba näinud, võib-olla alateadvuses, aga tegelikult ilmselt mitte.

"Emotsioon, mida oma kunstis püüan väljendada, on peaaegu vastand sellele, mida tavaliselt emotsiooniks peetakse. Minu idee on väljendada kohalolu tunnet – olemist siin ja praegu – ning jätta kõrvale kogu argipäevane maailm, mida kogeme väljaspool oma mugavustsooni."

Lisaks kunstile teeb Tulev ka muusikat. "Mulle meeldib mõte, et mu pildid võivad mõjuda hüpnootiliselt. Teen ka muusikat ning arvan, et sama võib ka selle kohta öelda. Need kaks meediumi on justkui ühe ja sama mündi kaks poolt. Oma kunstis pööran palju tähelepanu geomeetriale; sageli peitub idee mõne mustri võimatuses. Seda ei pruugi esmapilgul märgata, aga kui piltidesse süveneda, siis on neis igaühes mingisugune trikk."

Näitused jäävad avatuks 11. jaanuarini.