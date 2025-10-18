Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäitus "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

Reedel, 17. oktoobril avasid Ave Palm ja Helle Ly Tomberg Põhjala Tehase Angaarinstituudis tsüanotüüpianäituse "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks". Näitust saadab Argo Valsi heliinstallatsioon.

Palmi ja Tombergi tsüanotüüpia-installatsioonis saab oma koha kõik leitu ja taaskasutatu, millele on antud tsüanotüüpia-sinisega uus hingamine. Fotosid on kunstnikud jäädvustatud nii koos kui eraldi, kuid alati samast lähtepunktist – keerukuste ja vaba voolamise võrdpilte ja tasakaalu otsides.

Näituse juurde kuulub heliinstallatsioon, mille jaoks on loonud originaalteose helikunstnik Argo Vals, kes on oma protsessis tõukunud näituse visuaalsest materjalist, peamiselt nurklikkusest ja looduskeskkondadest.

Ave Palm on mitme meediumi vahel orienteeruv visuaalkunstnik, kes ammutab inspiratsiooni looduse obskuursetest nähtustest, varemete ilust ning igapäeva iseärasustest. Tema kunstipraktika alla kuuluvad nii fotograafia, videograafia kui installatsioonikunst. Praegusel ajal on Palm keskendunud eelkõige tsüanotüüpia tehnika erinevate võimaluste uurimisele ja arendamisele, põimides seda aina süveneva sooviga luua edasiarenevaid immersiivseid installatsioone.

Helle Ly Tomberg on õppinud EKA magistris kaasaegset kunsti ning Tartu Ülikoolis eesti kirjandust ja kunstiajalugu. Tema loomingus põimuvad igapäevaelu poeesia ja kaootilisus. Tomberg uurib oma teostes foto, video ja teksti abil isikliku narratiivi loomist, looduse ja tehnoloogilise ühendumist ja vanast uue loomist, olgu ühendumine siis kas materjali-, idee- või meediumipõhine.