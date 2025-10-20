X!

Riias esineb järgmisel suvel Pitbull

Muusika
Pitbull
Pitbull Autor/allikas: Live Nation
Muusika

USA-st pärit räppar Pitbull esineb 2026. aasta 29. juulil kontserttuuri "I'm Back" raames Riias Mežaparksi laval. Soojendusesinejaks on räppar Lil Jon.

2025. aastal tuuritas Pitbull Euroopas tuuriga "Party After Dark", mis osutus ootamatult edukaks. Kuigi Pitbullil pole uusi märkimisväärseid hitte olnud juba ligi kümme aastat, on vanade hittide, nagu "Give Me Everything", "Timber" ja "Time of Our Lives" tõmbejõud piisavalt suur, et täita arvestatavaid staadioneid terves Euroopas.

Nii naasebki artist Euroopasse juba järgmise aasta suvel ning seekord koos crunk-muusika pioneeri Lil Joniga. Pitbull ise astub lavale koos oma live-bändiga The Agents.

Kokku on Pitbull üle kahe aastakümne kestnud karjääri jooksul müünud üle 25 miljoni albumi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:47

Ave Palm: tsüanotüüpia sinine sobib hästi Eesti kargusesse

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

12:26

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

12:08

PÖFF-i Katalaani fookusprogrammis linastub üle 30 filmi

11:49

Riias esineb järgmisel suvel Pitbull

11:35

Kaur Riismaa andis välja romaanivõistluse võitnud teose "Väsinud valguse teooria"

10:54

Kultuuriportaal soovitab: Wim Wendersi "Täiuslikud päevad" Jupiteris

10:32

Riia filmifestivali testlinastuste programmis esitletakse värskeid Eesti lühifilmiprojekte

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:13

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

18.10

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

12:26

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

14.04

Kunstnik Anna Kõuhkna: ema on mulle olnud suureks inspiratsiooniks

19.10

Arvustus. Pantvangis publik

19.10

Martin Algus: loodan, et robotid ei võta inimestelt kirjutamise rõõmu

19.10

Arvustus. Roomava teki all ei ole koll, vaid kunst

10:54

Kultuuriportaal soovitab: Wim Wendersi "Täiuslikud päevad" Jupiteris

11:49

Riias esineb järgmisel suvel Pitbull

08:00

Minu elu muutnud raamat | Viivi Luik ja "Tolmust ja värvidest"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo