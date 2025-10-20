Riias esineb järgmisel suvel Pitbull

2025. aastal tuuritas Pitbull Euroopas tuuriga "Party After Dark", mis osutus ootamatult edukaks. Kuigi Pitbullil pole uusi märkimisväärseid hitte olnud juba ligi kümme aastat, on vanade hittide, nagu "Give Me Everything", "Timber" ja "Time of Our Lives" tõmbejõud piisavalt suur, et täita arvestatavaid staadioneid terves Euroopas.

Nii naasebki artist Euroopasse juba järgmise aasta suvel ning seekord koos crunk-muusika pioneeri Lil Joniga. Pitbull ise astub lavale koos oma live-bändiga The Agents.

Kokku on Pitbull üle kahe aastakümne kestnud karjääri jooksul müünud üle 25 miljoni albumi.