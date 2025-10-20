X!

Ave Palm: tsüanotüüpia sinine sobib hästi Eesti kargusesse

Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäituse
Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäituse "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Põhjala tehases näeb Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi mahukat tsüanotüüpianäitust "Kuidas nii äkki pimedaks läks" Näituse pealkiri on tsitaat Jim Ashilevi luuletusest "November", väljapanek ise keskendub vana fototehnika ammendamatutele võimalustele.

Mõlemad kunstnikud on tsüanotüüpiast ja selle ammendamatutest võimalustest lummatud juba aastaid. "Tsüanotüüpia tehnika käsitöölisus ja see, et ma saan käsitsi midagi näha ja olla kogu selle protsessi vältel kohal, see on mind väga võlunud," sõnas Ave Palm ja lisas, et ka tsüanotüüpia sinine värk sobib Eesti kargusesse kuidagi hästi.

Kunstnik Helle Ly Tomberg lisas, et kõik sai alguse nende ühisest huvist vanu fotode tegemise viise katsetada. "Tsüanotüüpia võlus oma tooni poolest, see on alati ka üllatus, missugune see sinine värk täpselt tuleb," mainis ta ja rõhutas, et talle meeldib katsetada ka erinevate materjalidega. "Siin näituselgi on klaasi, vineeri, kangast, erinevaid keraamilisi plaate ning portselani."

Installatsiooni raamib Argo Valsi heliteos, kus metallofoni ja vibrafonihelid kirjeldavad läbitud protsessi olemust. "Siin võib kuulda seda, kuidas aeg liigub ja missugused momendid liiguvad," ütles Palm.

Näitus Põhjala tehase avatud ateljeede saalis on avatud novembri keskpaigani.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

