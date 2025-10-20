Ave Palm: tsüanotüüpia sinine sobib hästi Eesti kargusesse

Mõlemad kunstnikud on tsüanotüüpiast ja selle ammendamatutest võimalustest lummatud juba aastaid. "Tsüanotüüpia tehnika käsitöölisus ja see, et ma saan käsitsi midagi näha ja olla kogu selle protsessi vältel kohal, see on mind väga võlunud," sõnas Ave Palm ja lisas, et ka tsüanotüüpia sinine värk sobib Eesti kargusesse kuidagi hästi.

Kunstnik Helle Ly Tomberg lisas, et kõik sai alguse nende ühisest huvist vanu fotode tegemise viise katsetada. "Tsüanotüüpia võlus oma tooni poolest, see on alati ka üllatus, missugune see sinine värk täpselt tuleb," mainis ta ja rõhutas, et talle meeldib katsetada ka erinevate materjalidega. "Siin näituselgi on klaasi, vineeri, kangast, erinevaid keraamilisi plaate ning portselani."

Installatsiooni raamib Argo Valsi heliteos, kus metallofoni ja vibrafonihelid kirjeldavad läbitud protsessi olemust. "Siin võib kuulda seda, kuidas aeg liigub ja missugused momendid liiguvad," ütles Palm.

Näitus Põhjala tehase avatud ateljeede saalis on avatud novembri keskpaigani.