Eesti Tantsuagentuuris jõuab publiku ette kaks uut lühilavastust

Teater
"Räägi välja" Autor/allikas: Snaps by Bergsu
Teater

Sel nädalalõpul Eesti Tantsugentuuri (ETA) teatrisaalis lavale jõudev ETA Kompanii tantsulavastuste õhtu toob vaatajani kaks uut lühilavastust: "Loop" ja "Räägi välja".

Tantsulavastus "Loop" on ETA Kompanii tantsijate Daniela Privise, Marko Reitalu, Juulius Vaiksoo ja Mariann Onkeli loodud teos. Lavastus sukeldub sotsiaalmeedia kahepalgelisse olemusse, käsitledes teemasid nagu lõputuna näiv infovoog, nutisõltuvus, võltsreaalsus. "Loop" heidab kriitilise pilgu sellele, kuidas digitaalne keskkond on pöördumatult muutnud meie käitumist ja identiteeti. Lavastuse loomisel on dramaturgiliseks toeks olnud Anna Kenrick. Teos esietendus 5. augustil 2025 Dance Base'i tantsukeskuses Edinburghis.

Õhtu teine lavastus, "Räägi välja", on šoti-inglise koreograafi Anna Kenricku looming. Inspireeritud Audre Lorde'i mõttest, et meid ei halva mitte erinevus, vaid vaikus, uurib lavastus inimsuhete dünaamikat ning pakub tantsu kaudu võimaluse luua dialoogi ja julgustada üksteist rääkima ka rasketel hetkedel. Lavastuses tantsivad Mariann Onkel, Daniela Privis, Marko Reitalu ja Juulius Vaiksoo. "Räägi välja" esietendus 3. mail 2025 Paide muusika- ja teatrimajas.

Mõlema lavastuse valguskunstnikud on Marita Keskküla ja Priidu Adlas ning kostüümikujundaja Karmen Teesi Pregel. 

Lavastusi saab näha 25. ja 26. oktoobril ning 7., 8. ja 9. novembril ETA teatrisaalis, Tallinnas.

Toimetaja: Karmen Rebane

