Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid ühise EP "Kui tln juba magab"

Karl Killing ja Villemdrillem
Karl Killing ja Villemdrillem "Kui tln juba magab" Autor/allikas: Universal Music Estonia
Nädala alguses ühise singliga välja tulnud Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid koostöös valminud lühialbumi.

Kuue looga EP on artistide endi kirjutatud ja produtseeritud. "Kui tln juba magab" on artistide sõnul inspireeritud hilisõhtustest ja öistest tundidest, hetkedest, mil linn vaikib ja mõtted saavad vabalt liikuda.

"See muusika on täpselt selline, mis sobib peale panna siis, kui Tallinn juba magab," sõnas produtsent ja laulja Killing.

Killing lisas, et mõte teha EP sündis neil Villemdrillemiga selle aasta alguses. "Kuna olime niikuinii tihti koos stuudios, saime aeg-ajalt tekkinud lahedad mõtted kohe ka kirja panna. Meil on sarnane muusikamaitse, mistõttu oli projekti protsess väga nauditav. EP-l on eelkõige emotsionaalne ja haavatav alatoon – just selline muusika, mis läheb mulle endale kõige rohkem korda ja mida ise kuulates otsime."

Korduvalt Killinguga koostööd teinud Villemdrillemile tundus ühine EP samuti igati loogilise sammuna. "Ma arvan, et see mõte ja idee on meil kuskil ajusopis juba mitu aastat olnud, aga nüüd olime mõlemad piisavalt küpsed, et see lõpuks teoks teha. Vahepeal on hea vastuvoolu ujuda ning teha just seda, mis ennast kõnetab, mitte seda, mida inimesed ootavad."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

