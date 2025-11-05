X!

Niguliste kiriku renoveeritud tornis avati kunstinäitus "Radikaalne pehmus"

Kunst
Erle Nemvalts
Erle Nemvalts Autor/allikas: ERR
Kunst

Esimest korda on Niguliste kiriku renoveeritud torni jõudnud kunstinäitus. Väljapanek kannab pealkirja "Radikaalne pehmus".

Kuusteist erineva põlve ehtekunstnikku mõtestavad läbi materjali olemist, kutsuvad peatuma ja mõtisklema - just nii, nagu suunas oma õpilasi professor Kadri Mälk - tunnetama elu vertikaalset mõõdet läbi sisemise sakraalse ruumi.

"Radikaalne pehmus sai alguse kahe aasta eest, kui meid kutsuti Lissaboni ehtebiennaalile ja mina kuraatorina komplekteerisin kunstnikerühma. Kutsusin nad enda juurde õhtusöögile ja tegime mõttevahetuse, mis on see ühisosa ja mis on see, mis ka rahvusvahelisel areenil võiks olla kõnekas ja väga meiepärane, et leida seda eestilikku tänapäevases hästi kirjus ja ühtlustuvas maailmas. Sealt jäi kuidagimoodi radikaalne pehmus sõnapaarina meil sõelale, et meelekindlus ja samal ajal empaatia koos, vastuoluline kombo ja minu meelest see töötas jube hästi nagu diagnoos, et ta väga hästi kumab töödest läbi. Selline sissepoole vaatav ja tegeleb vertikaalsete teemadega, suurte teemadega, Kadri koolkondlikkus kindlasti, ja see hoiab väga hästi seda raamis," ütles kuraator Tanel Veenre.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

