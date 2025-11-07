Välisministeerium peab Limp Bizkiti Eestisse kutsumist lubamatuks

Reede hommikul teatasid Baltic Live Agency ja NTR Team, et 31. mail esineb järgmisel aastal avanevas Unibet Arena kvartali vabaõhulaval USA nu-metal bänd Limp Bizkit. Bändi solisti Fred Dursti Venemaa ja Vladimir Putini sõjakäike toetavate sõnavõttude taustal peab välisministeerium bändi kutsumist Eestisse lubamatuks.

1994. aastal asutatud ja seejärel lahvatanud nu-metal'i laine populaarseima bändi ninamees Durst oli mõned aastad abielus venelannast jumestaja Ksenija Berjazinaga, kes on sündinud Krimmi poolsaarel. Pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt kiitis Durst Venemaa presidenti kui "selgete moraalsete põhimõtetega meest" ning avaldas ka soovi Venemaa annekteeritud Krimmis elada.

Annekteerimise järel võis Dursti näha laval lipuga, millelt võis lugeda sõnumit "Krimm=Venemaa". Ukraina võimud kehtestasid 2015. aastal Limp Bizkitile esinemiskeelu. 2024. aastal teatas Durst ühismeediakanalis VKontatke, et igatseb oma vene fänne ning loodab neid varsti näha, vahendab Kroonika.

Välisministeeriumi sõnul ei ole agressorriigi toetajal Eestis kohta. "Eesti toetab Ukraina territoriaalselt terviklikkust ning seda, et iga sentimeeter Ukraina pinnast kuulub Ukrainale. Agressorriigi toetajal ei ole kohta ei Eestis ega Eesti kultuuriruumis," ütles kommunikatsiooninõunik Brita Kikkas ERR-ile.

Kontserdikorraldajatega suhtleb kultuuriministeeriumi. Ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisi Rohtung sõnas Kroonikale antud kommentaaris, et kontserdi toimumine ei ole tolereeritav. "Oleme kontaktis kontserdi korraldajaga. Kultuuriministeeriumi seisukoht on, et ei ole tolereeritav, et Eestis esinevad inimesed, kes toetavad riiki, mille presidendi vastu on välja antud rahvusvaheline vahistamismäärus," sõnas Rohtung.

Baltic Live Agency teatas reede pärastlõunal meediale saadetud avalduses, et olid muu hulgas teadlikud Dursti poolt 2015. aastal Krimmi Venemaa omaks kuulutanud lipust ning mõistavad sellise valeväite levitamise hukka. "Seda ei oska seda muud moodi seletada kui asjaoluga, et tol ajal (kuni 2019. aastani) oli Fred Durst abielus Krimmi venelannaga ning elas ilmselt moonutatud inforuumis," leidis Baltic Live Agency meediajuht Gunnar Viese.

"Meile teadaolevalt pole artist alates 2022. aastast ühtegi Venemaad ülistavat ega agressioonisõda õigustavat seisukohta (isegi mitte kaudselt) avaldanud. Artistid pöörduvad sotsiaalmeedias tihti enda rahvusvahelise publiku poole, mistõttu ei ole meie hinnangul probleem, kui Limp Bizkit on seda viimase kümne aasta jooksul muuhulgas ka Vene publiku suunal teinud," märkis ta ning lisas, et järgmise aasta maikuus hetkeseisuga veel toimuva Limp Bizkiti kontserdi kokku leppimisel lähtuti teadmisest, et bänd ega laulja ei ole poliitiliste sõnavõttudega esinenud 2015. aastast.

"Samuti lähtusime teadmisest, et artisti kontserdid on toimunud Eesti ja Ukraina suurte toetajate juures," lisas ta ning tõi välja viimase viie aasta jooksul toimunud kontserdid näiteks Saksamaal, Austrias, Hollandis, Inglismaal, Iirimaal, Poolas, Prantsusmaal. Viese tõi välja, et 2026. aastal esineb bänd nii festivalide peaesinejana kui ka soolokontsertidel üles Poolas ja Saksamaal, kus toimuvaid kontserte korraldab Live Nation, ning Inglismaal, Belgias, Norras ja Hispaanias.

"Eesti kultuuri-, muusika- ja väärtusruum on väga sarnane meie peamiste liitlastega Euroopas ning Ukraina suurte toetajatega, kes pole Limp Bizkiti esinemistes 2022., 2023., 2024., 2025. aastal ja nüüd ka juba välja kuulutatud 2026. aasta kontsertide näol näinud eetilist probleemi. Limp Bizkit ega ka tema laulja Fred Durst pole nende aastate jooksul ühegi kontserdi eel, ajal ega järel Ukraina sõja teemalisi, samuti mitte Venemaad toetavaid poliitilisi avaldusi teinud. Sellele infole toetudes sündis otsus korraldada Tallinnas 31. mail 2026 kontsert."

Avalduses märkis Baltic Live Agency esindaja, et kontserdi kaaskorraldaja NTR Team on Ukraina ettevõte, mida juhtiv Oleksand Poriadchenko on "suur Ukraina toetaja ja patrioot". NTR Team osaleb Limp Bizkiti Tallinna kontserdi korraldamise võrdse partnerina nii investeeringute kui tööjõu näol.

"Terve Baltic Live Agency meeskond on südamest Ukraina toetajad. Ukrainas 2022. aasta veebruaris alanud sõda on ühemõtteline Venemaa agressioon suveräänse Ukraina vastu, mille mõistame hukka. Kontserdikorraldajana oleme keeldunud kõikidest artistidest, kes on Venemaal või Valgevenes pärast sõja puhkemist esinenud või kelle eelseisvatest esinemisest seal me teame," toonitasid kontserdikorraldajad.

2020. aastal esines Limp Bizkit ka Leedus. Leedu rahvusringhäälingu teatas toona, et 20 000 inimest mahutavale staadionile tuli kohale umbes 2500 inimest. Lätlastest kontserdikorraldajad ütlesid Leedu meediale, et on patriootlike lätlastena olukorrast teadlikud ning palusid bändi hoiduda poliitiliste avalduste tegemistest, aga lisasid, et Dursti 2015. aasta kommentaaridest on pikka aega möödas ja enam ta selliste väljaütlemistega esinenud pole.

Bänd esines nädal hiljem ka Lätis väljamüüdud saalile.