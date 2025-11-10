X!

Elektriteater avas Tartu raekoja platsil uue kinosaali

Foto: Tartu Elektriteater
Esmaspäeval avab Tartu väärtfilmikino Elektriteater Tartu Raekoja platsil kümme aastat otsitud ning lõpuks leitud uue kinosaali.

Teine saal võimaldab pakkuda varasemast laiemat filmiprogrammi ja hoida filme ka kauem kinokavas. Elektriteater on ruume teise kinosaali jaoks otsinud juba ligi kümme aastat, kuid sobivaid vabu ruume pole seni Tartus leitud. Nii on tulnud tänaseni ka mitmete filmide näitamisest loobuda.

Kompanii tänaval asuv kinosaal mahutab 42 inimest ja võimaldab pakkuda filmide vaatamiseks hubasemat keskkonda.

"Siia võib-olla ongi parem tuua selliseid hellema sisuga filme, mille puhul me saamegi aru, et ei tule nii palju publikut, aga, mis kindlasti väärivad seda suurt ekraani," selgitas Elektriteatri produktsioonijuht Oskar Kobar.

"Esimene film on siis Damien Chazelle'i "La La Land", mis esilinastus 9 aastat tagasi juba ja on ood muusikalifilmidele. Ta ise on öelnud, et see ei ole muusikalifilm, aga seal on ikkagi väga palju muusikat ja ta on ühe meie programmi meeskonna liikme lemmikfilm. Kui me saime teada, et teda on veel võimalik Eestis näidata levis, siis me otsustasimegi sellega alustada," lisas Kobar.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Elektriteater avas Tartu raekoja platsil uue kinosaali

