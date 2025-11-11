Oxfordis algab kuuepäevane Arvo Pärdi muusikale pühendatud festival

Festivali korraldaja on Music at Oxford koostöös Arvo Pärdi Keskuse, Eesti saatkonnaga Londonis ja Eesti Kultuuriministeeriumiga. Festivali patroon on Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Sven Sakkov.

"Arvo Pärdi muusika on elanud minuga (ja minus) juba 37 aastat. Selle võime kõnetada miljoneid inimesi on midagi üsna tähelepanuväärset, andes tunnistust Pärdi kõigutamatust kunstilisest veendumusest," ütles Music at Oxfordi kunstiline ja tegevjuht Rebecca Dawson.

11.−16. novembrini toimuval festivalil astuvad üles kollektiivid nii Ühendkuningriigist kui ka Eestist, nende seas The Carice Singers dirigent George Parrise juhatusel, Oxfordi Mertoni kolledži koor, Britten Sinfonia, ansambel Vox Clamantis ja keelpillikvartett M4gnet koos pianist Sten Heinojaga Eestist.

Festival toimub ülikoolilinna eri paigus: kolledžihoonete kontserdisaalides, kirikutes, 17. sajandist pärit Sheldoniani teatris, linnahallis ja arthouse-kinos Ultimate Picture Palace.

Koostöös Arvo Pärdi Keskusega toimuvad ka helilooja loomingut avavad loengud ja vestlused. Linastub Dorian Supini 2002. aastal valminud dokumentaalfilm "Arvo Pärt. 24 prelüüdi ühele fuugale", mille järel pakub vestluses tunnustatud Pärdi interpreedi, kontratenor David Jamesiga isiklikuma sissevaate oma isa loomingusse Arvo Pärdi Keskuse nõukogu esimees Michael Pärt.

Arvo Pärdi Keskuse muusikateadlased Kristina Kõrver ja Maarja Tyler räägivad Pärdi loomingu aluseks olevatest väärtustest ja ideaalidest ning nende ülekandmisest muusikasse nii tema muusikapäevikute kui ka teose "Peegel peeglis" näitel.

"Eriti hea meel on selle üle, et ka sel korral on Arvo Pärdi muusika kõrval kavades veel teisigi eesti heliloojaid, nagu Tüür, Kõrvits, Sumera, Tulve ja Kaumann, ning mitmed kavad pakuvad põnevaid peegeldusi Eesti ja Suurbritannia heliloojate muusikast," sõnas Kõrver.

Esimene Arvo Pärdi loomingule pühendatud suurem festival "Arvo Pärt… and a Littlemore" toimus Oxfordis 2022. aastal. Arvo Pärt on 2016. aastast ka Oxfordi Ülikooli audoktor.