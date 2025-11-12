X!

Fotod: Türi vallamaja seinu kaunistab Ülle Kuldkeppi portreenäitus

Ülle Kuldkeppi portreenäitus Türi vallamajas
Türi kunstnik Ülle Kuldkepp on enam kui 20 aasta jooksul joonistanud sadu portreid teenekatest vallakodanikest ja ka tuntud inimestest. Enamus neist piltidest on ilmunud vallalehe veergudel persoonilugude juures ja suur osa neist piltidest on praegu üles riputatud Türi vallamaja seintele.

Türi kultuurikeskuse kunstnik Ülle Kuldkepp peab ennast ennekõike akvarellistiks. Tema koduses ateljees on mõni töö alati pooleli. Kuid juba 21 aastat on ta joonistanud portreesid kohalikku ajalehte. Kuldkeppi joonistatud portree ilmumine Türi Rahvalehes on suur au ja tunnustus igaühele.

"Esimene tellimus oligi Ants Oidekivist teha pilt. Ma ei olnudki varem sedasi portreid palju teinud, mõni üksik katsetus ainut. Ja siis oligi nagu endal ka huvitav, et mis sealt siis võib lõpuks välja tulla," meenutas Kuldkepp.

Türilane Ants Oidekivi on Tallinna suurel peol ühendorkestrit juhatanud dirigent ja muusikaõpetaja. Aga Ülle Kuldkepp on joonistanud teisigi tuntud inimesi, nagu Jaan Pehk, Kaia Iva, Jaanus Marrandi, Leonhard Soom, Pipi-Liis Siemann, Valdo Preema. Nii on Türi Rahvalehes ilmunud aastate jooksul umbes 250 Kuldkeppi miniatuurset akvarelli.

"Treenerid, õpetajad, kõik, kes on ikkagi natukene tähelepanu pälvinud. Valik on suur ja ikkagi mina toimetajana teen selle valiku. Ja siis annan selle mõtte edasi Üllele, kes siis kas selle loo põhjal või taustainfo põhjal teeb siis selle väga kena pildi lõpuks valmis," selgitas Türi Rahvalehe tegevtoimetaja Teet Reier.

Kuldkepp joonistab foto järgi, kusjuures kõige olulisem on tabada õige silmavaade. Aga tähtis on ka sarnasus, lisaks peavad pildile mahtuma detailid, mis iga inimest iseloomustavad.

"Šaržiga ma ei tegele, nad on küll sellised humoorikad portreed, aga ikkagi on lootus, et inimene oleks sarnane. Šaržiga ma nii osav ei ole, et inimest moonutada ja olla selle peale kindel, et teda ära tuntakse ja et inimene ise ka rahul on sellega," tõdes Kuldkepp.

Järgmine pilt õige pea ilmuva persooniloo juurde on samuti juba valmis. Humoorika portree saab kohalik kunstikoguja Kristjan Männa.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Fotod: Türi vallamaja seinu kaunistab Ülle Kuldkeppi portreenäitus

