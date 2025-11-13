X!

Eesti on koos Läti ja Leeduga fookuses kultuurifestivalil Les Boréales

13.-23. novembrini Prantsusmaal Normandias toimuv festival Les Boréales üks Euroopa suurimaid Põhjamaade ja Balti kultuurile pühendatud multidistsiplinaarseid festivale. 33. korda toimuva festivali fookuses on Eesti, Läti ja Leedu.

 Eesti programm on mitmekesine ja mahukas, pakkudes rikkalikku valikut muusikast, filmist, kirjandusest ja kunstist. Muusikalises osas astuvad üles Vox Clamantis, Puuluup ja Hanakiv, erilise tähelepanu all on Arvo Pärdi ja Veljo Tormise looming.

Festivali avaõhtul juhatab Kaspar Mänd kinokontserti "Nosferatu", millele on muusika loonud Tõnis Kaumann. Piirkonna kinodes linastuvad dokumentaalfilmid Arvo Pärdist, "Savvusanna sõsarad", "Risttuules" ja "Naine kütab sauna", tuues publikuni läbilõike Eesti filmikunsti tundlikest ja poeetilistest teemadest. 

 Kirjandusprogramm pakub kohtumisi kirjanike Urmas Vadi, Katrina Kalda ja Xavier Bouvet'ga, andes võimaluse süveneda nii eesti kui rahvusvahelisse kirjandusellu. Näitustel saab tutvuda kaasaegse ja kestliku Eesti disainiga "Upmade in Estonia" ning Prantsusmaal tegutseva kunstniku Liis Lillo loominguga.

Festivali avapäeval loovad meeleolu Eesti kokad Jaana Niit-Lafontaine ja Kaidi Uljas, kes pakuvad maitseelamusi meie regiooni toitudest. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

