X!

Reeli Reinaus avaldas romaani "Hiietantsijad"

Kirjandus
Reeli Reinaus
Reeli Reinaus Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kirjandus

Seni peamiselt laste- ja noorteraamatuid ning stsenaariume kirjutanud Reeli Reinaus avaldas romaani "Hiiretantsijad".

Raamat tegevus toimub tänapäeva Eestis ning see jälgib kuue tegelase elu viimase kolme-nelja aasta jooksul. Romaan rõhutab keskkonnateemasid ja otsib vastust küsimusele, kui suur on üksikisiku vastutus keskkonna säästmisel. Ka tõstatub teoses probleem, kui palju me üldse suudame oma elu juhtida ja kontrollida ning kas inimene peaks tundma pidevat hirmu ja ärevust selle pärast, mis võib juhtuda.

Autori sõnul sai ta romaani kirjutamiseks algtõuke omaenda elust. "Looduslike pühapaikade otsimiseks ja inventeerimiseks pidevalt sadu kilomeetreid maha sõites tekib vahel õigustatud küsimus, kas see kõigi poolt ammu unustatud kivi kuskil metsa vahel on seda keskkonnareostust väärt," avas Reinaus.

Raamatu "Hiietantsijad" toimetas Tiina Aug ja kujundas Liis Karu.

Toimetaja: Karmen Rebane

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

08:28

Reeli Reinaus avaldas romaani "Hiietantsijad"

19.11

ZZ Top esineb tuleval aastal Tartus

19.11

Västrik filmist "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast": seal näeb kolmandat Eestit

19.11

Viljandi muuseumis avati näitus "Kuldaeg"

19.11

Saaremaa avati juba teine MTÜ-na tegutsev kogukonna raamatukogu

19.11

PÖFF-il saab alguse rahvusvaheline Ukraina toetusaktsioon

19.11

EKKM toob tuleval aastal tagasi Köler Prize'i

19.11

PÖFF-i esimese tänuauhinna pälvib Austria režissöör Jessica Hausner

19.11

Arvustus. Maailm ubustub üha enam

19.11

Piret Jaaks: hea näidendi kirjutamiseks peab teema autorit väga puudutama

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.11

ZZ Top esineb tuleval aastal Tartus

19.11

Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

18.11

Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

18.11

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

19.11

Arvustus. Maailm ubustub üha enam

19.11

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

19.11

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

18.11

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

19.11

Galerii: Tallinnas esilinastus Eestis filmitud Hollywoodi märul

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo