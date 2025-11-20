Reeli Reinaus avaldas romaani "Hiietantsijad"

Raamat tegevus toimub tänapäeva Eestis ning see jälgib kuue tegelase elu viimase kolme-nelja aasta jooksul. Romaan rõhutab keskkonnateemasid ja otsib vastust küsimusele, kui suur on üksikisiku vastutus keskkonna säästmisel. Ka tõstatub teoses probleem, kui palju me üldse suudame oma elu juhtida ja kontrollida ning kas inimene peaks tundma pidevat hirmu ja ärevust selle pärast, mis võib juhtuda.

Autori sõnul sai ta romaani kirjutamiseks algtõuke omaenda elust. "Looduslike pühapaikade otsimiseks ja inventeerimiseks pidevalt sadu kilomeetreid maha sõites tekib vahel õigustatud küsimus, kas see kõigi poolt ammu unustatud kivi kuskil metsa vahel on seda keskkonnareostust väärt," avas Reinaus.

Raamatu "Hiietantsijad" toimetas Tiina Aug ja kujundas Liis Karu.