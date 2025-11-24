X!

Galerii: Viimsi Artiumi tünnigaleriis kohtub pea 50 Eesti naiskunstniku looming

Eesti naiskunstnike suurnäitus Viimsi Artiumis
Viimsi Artiumi tünnigaleriis on avatud Eesti naiskunstnike suurnäitus "Piirideta", mis toob kokku ligi 50 Eesti naiskunstniku loomingu.

19. novembril avati Viimsi Artiumi tünnigaleriis Eesti naiskunstnike loomingut koondav näitus "Piirideta", mis toob kokku ligi 50 Eesti naiskunstniku loomingu nii tänasest päevast kui eelmise sajandi lõpukümnenditest.

Näituse pealkiri "Piirideta" tähendab mitte ainult geograafiliste või kultuuriliste piiride ületamist, vaid ka kujutlusvõime ja ajastute vaba segunemist.

Näitus kulmineerub haamrioksjoniga 5. detsembril.

Näitusel ja oksjonil on esindatud kunstnikud Sirje Runge, Mall Nukke, Epp Maria Kokamägi, Anna Kõuhkna, Mare Vint, Liisi Örd, Marje Üksine, Tuuli Lepik, Liisa Soolepp, Luisa Greta Vilo, Lea Armväärt, Pusa, Krete Erlenhein, Mari Frühling, Evi Gailit, Gerda Hansen, Mirjam Hinn, Heleliis Hõim, Iris Jurma-Kangur, Saskia Järve, Katrin Karu, Katrin Kelpman, Tiiu Kirsipuu, Linda Kits-Mägi, Laura Marita Lappalainen, Silvia Leitu, Marita Liivak, Anu Muiste, Marju Mutsu, Kati Müüripeal, Eugeni Noormägi, Rebecca Norman, Eva Elise Oll, Brenda Purtsak, Mari Roosvalt, Reti Saks, Natasha Soldatova, Regina-Mareta Soonsein, Marta Stratskas, Liis Tedre, Evi Tihemets, Talia, Maria-Kristiina Ulas, Sigrid Uiga, Marta Vaarik ja Eve Valper.

Toimetaja: Karmen Rebane

