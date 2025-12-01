X!

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

Ajaloomuuseumis avati näitus
Ajaloomuuseumis avati näitus "Peeglimaagia. Peeglid ja mood" Autor/allikas: Vahur Lõhmus
Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones avatud elamusnäitusel "Peeglimaagia" kohtuvad sadakond peeglit erinevatest aegadest. Väljapaneku ühendavad tervikuks moekunstnik Liisi Eesmaa peegelkleidid.

Ajaloomuuseumil on juba tavaks kujunenud jõulunäitused mõne silmapaistva erakogu baasil. Nii sai alguse ka "Peeglimaagia".

"Kui ma nägin Toomas Zuppingu erakogu, kus tõesti oli väga palju peegleid, siis sealt see pihta hakkas. Loomulikult oli see suur 19. sajandi Veneetsia peegel täiesti lummav," sõnas kuraator Anne Ruussaar.

Kuraatori sõnul tuli töö käigus põnevate lugudega peegleid üha juurde. Ruumikujunduse lõi teatri- ja filmikunstnik Eugen Tamberg.

"Näiteks on siin Lisl Lindaule kunagi kuulunud peegel, mis jõudis meie juurde tema lapselapse kaudu. Siis on siin üks rahvusringhäälingu peegel, mille Toomas Zupping ise tundis ära, kuna see teine peegel on meie kogudes, nad on lihtsalt paarilised. Nii et siin on ka selliseid toredaid avastusi ja väikeseid nüansse, aga ka meie enda haruldased peeglid," tutvustas Ruussaar.

Näitusele annavad erilise fluidumi seinapeeglites kümnekordistuvad peegelkleidid Liisi Eesmaa auhinnatud kollektsioonist "Mirror Tetris".

"Peeglimaagia" raames korraldatakse ka kolm kuraatorituuri, väljapanek on avatud 25. jaanuarini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

