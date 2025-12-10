Märt Pius toob linnateatris lavale pastorit raputava usukriisi

Tallinna Linnateatri Taevalaval esietendub Märt Piusi lavastuses ameerika näitekirjaniku Lucas Hnathi "Uskuja", kus suured teoloogilised teemad põimuvad inimlike küsimustega usalduses ja uskumiset. Näidend on pälvinud nii auhindu kui ka tõsist poleemikat.

Kümme aastat tagasi kirjutatud loo peategelane on võimsa kiriku üles ehitanud pastor Paul, kes ootamatu ilmutuse ajel hülgab traditsioonilise kristluse ning see paneb tema tuhanded koguduseliikmed, sõbrad ja lähedased keeruka valiku ette: mis saab edasi?

"Võib-olla kõik need küsimused, mida autorgi küsib, külastavad inimesi reeglina igapäevaselt. Kuidas keegi nende teemadega tegeleb. Lõplikke vastuseid ta ei anna. Ega sel teemal ei olegi lõplikku vastust ka," avas lavastaja Märt Pius.

Pastor Pauli kehastab Alo Kõrve, kes küsimusele oma tegelase olemusest vastas enda isikliku looga.

"27 aastat tagasi läksin teatrikooli. Ma sain kooli kuu aega hiljem sisse, kuna olid järelkatsed. Seal koolis on koridor, kus on riidekapid, kuhu õpilased oma asjad ja riided panevad. Nii palju kui on inimesi, nii palju on neid kappe on. Üks koht oligi järel. Varem oldi seal kapis neljakesi-viiekesi, aga nad olid koolist välja langenud. Siis mu kursusekaaslased tegid huvitava rituaali – me viisime selle kapi välja, see sai pestud ja ära puhastatud. Ma ei tea, mis põhjusel leidsin ma vanemate kodust selle raamatu – me ei ole kristlikust perest, kaugelt mitte – ja ma võtsin selle raamatu ja panin sinna kappi. See oli kogu minu kooliaja seal. Nüüd, 27 aastat hiljem, on see siin, "Uskuja" lavastuses igal etendusel laval."

Lavastuses kõlab orelimuusika, mille kirjutas Andres Kõpper alias Noep. Kaasa teeb ka segakoor Huik. Näidendi tõlkis Roos Lisette Parmas, kunstnik on Kaia Tungal. Lavastuses mängivad Alo Kõrve, Simo Andre Kadastu, Külli Teetamm, Allan Noormets ja Ursula Ratasepp.