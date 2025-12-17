X!

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseritud Joost Klein

Joost Klein
Joost Klein Autor/allikas: Pressimaterjalid
Tuleva aasta 19. juunil astub Tallinnas Helitehases üles Hollandi artist Joost Klein, kes diskvalifitseeriti 2024. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Kleini läbimurdehitiks kujunes "Friesenjung", mis jõudis 2023. aastal Saksamaa edetabelite tippu. Tema 2024. aasta Eurovisioonile esitatud loost "Europapa" – mis on kummardus oma kadunud isale ning samas avatud piiride tähistamisele – sai suur hitt, kuigi lauluvõistlusel see lugu diskvalifitseeriti.

Eurovisiooni järel avaldas Joost oma viimase albumi "Unity" ning korraldas Euroopa turnee, mis müüs kiirelt läbi. Tänavu oli Joost Klein esimene hollandikeelne artist, kes esines Coachellal ning viis oma turnee Lõuna- ja Põhja-Ameerikasse, Austraaliasse, Uus-Meremaale ja Euroopasse.

Kleini muusika keskmes on hiphop, aga ta segab sinna juurde nii drum and bass'i, hardstyle'i kui ka gabber'it. 2016. aastal andis ta välja esimese lühiplaadi "Dakloos", aasta hiljem mixtape'i "Scandinavian Boy".

Tänavu aasta alguses andsid Joost Klein ja Tommy Cash välja ühise loo "United By Music".

Toimetaja: Kaspar Viilup

