Piret Raua uuest lasteraamat "Tähtis kuju": see räägib totalitarismist

"Tähtis kuju" Autor/allikas: ERR
Kirjastus Tänapäev andis välja Piret Raua uue lasteraamatu "Tähtis kuju", mis heidab autori sõnul kõrvalpilgu praegusele segasele ajale.

Raamatus "Tähtis kuju" saabub saabub lillelisse parki ühel päeval kuju, kes on tähtsust täis ja aumärgid rinnas. Kuju hakkab kohe nõudma, et kõik teda austaksid ning tema tähtsust tunnistaksid.

Piret Raua sõnul sai see lugu alguse hoopis joonistamisest. "Kui ma lõpetasin oma viimase romaani täiskasvanutele, siis ma olin end nii tühjaks kirjutanud," sõnas ta ja lisas, et kirjanduse loomingulise kaevu täitumine võtab omajagu aega. "Midagi tuleb vahepealse ajaga ette võtta ja siis tundus õige mõte, et ma joonistan, mul oli tekkinud igatsus joonistamise järele."

Kuigi "Tähtis kuju" on mõeldud noorematele lugejatele ja sealt leiab ka viiteid jõuludele, siis Piret Raua sõnul räägib see värske raamat sarnaselt tema aasta algul ilmunud romaanile "Keedetud hirvede aeg" totalitarismist.

"Ma arvan, et 2025. aasta on olnud diktaatorite aasta, nad on täiesti karistamatult möllanud ringi ja lasteraamatu kattevarjus on hästi hea selliseid teemasid käsitleda," selgitas Raud ja lisas, et kui mõni kirjutab arvamusartikli või elab end sotsiaalmeedias välja, siis tema joonistas pildiraamatu. "See on omamoodi arvamusartikkel pisikese pildiraamatu vormis."

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

