Pühajärve jaanitulel esineb Rudimental

Pühajärve jaanituli avaldas 2026. aasta suvel toimuva festivali esinejad. Üheks peaesinejaks on briti trummi ja bassi trio Rudimental.

Üle pika aja taas Eestis esinev Rudimental on lapsepõlvesõpradest koosnev trio, kes tuli kokku juba 2009. aastal. Meeste suurimad hitid on "These Days", "Feel the Love" ja "Waiting All Night". Oma 2013. aasta albumi "Home" eest pälvisid nad ka Briti muusikaauhindu ning Mercury Prize'i nominatsiooni.

Varem on Rudimental esinenud 2019. aastal Tallinnas Kultuurikatlas ja 2016. aastal Pärnus Weekend festivalil.

Välisartistidest astuvad Pühajärvel üles veel Hispaania-Inglismaa tantsumuusika artist Dimension, Hollandi duo Bassjackers, Ran-D ja Andromedik.

Kodumaistest artistidest astuvad Lõuna-Eesti jaanipäevafestivalil üles Säm, Triibupasta, Kermo Murel, Smilers, Cartoon, Nublu, Terminaator, Villemdrillem jpt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

