Tammsaare kirjanduspreemia said Koff ja London

49. korda välja antud Anton Hansen Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia said graafilise romaani "Ära oota midagi" kirjutanud Indrek Koff ja raamatu illustreerinud Ukraina kunstnik Olena London.

Preemia võitjad kuulutati välja Albu rahvamajas toimunud Eesti kirjanduse pidunädala lõpusündmusel "Kirjanduslik Oaas".

Preemia suurus on 2000 eurot, millele lisandub kirjanik Tammsaare lemmik õuna-pohlamoos,

Graafiline romaan "Ära oota midagi" räägib autori lapsepõlvest ja tema suhetest vanaisa Herbertiga, Nõukogude ajast, mälust ja mäletamisest ning mäletamise võimalikkusest.

Raamatu toimetas Leena Tomasberg, kujundas Dan Mikkin ja illustreeris Olena London.

Romaanis mängivad võrdselt kaalukat rolli nii Koffi õhuline proosa, Londoni illustratsioonid kui Mikkini kujundus.

Graafiline romaan "Ära oota midagi" ilmus möödunud aastal kirjastuses Varrak.

"Graafiliseks romaaniks nimetan ma seda parema puudusel, sest õieti ei kuulu see raamat ühessegi mulle teada olevasse žanrisse, aga võib-olla siis kõige lähem oleks niisugune nimetus," ütles Koff.

"Meie raamatu puhul tähendab see konkreetselt seda, et seal on proosatekst ja väga palju pildimaterjali, mis töötavad omavahel koos, moodustavad ühtse terviku," lisas ta.