Vanemuise teatris esietenubd Margo Kõlari ja Ivar Põllu ooper "Libahunt"

"Libahunt" on Tartu Uue Teatri loovjuhi Ivar Põllu esimene lavastus Vanemuise teatris. Küsimusele, miks lavastada "Libahunti", pakub Põllu vastuseks "miks mitte?". "See on tuntud lugu, koolis kohustuslik kirjandus, igas ajas isemoodi kõlav, uusi külgi ette keerav nagu klassikale kohane. Miks mitte! Aga siiski, ooper? Pigem on imelik, et "Libahundist" senini ooperit pole tehtud," sõnas Põllu.

"Ballette küll on ja filmegi, kuid ooperit tuli oodata üle 100 aasta. Ometigi on see üks võimsamaid lugusid, millest ooperit kirjutada, sest siin on dramatismi, tundeid ja pöördeid. Esimene professionaalne eestikeelne näidend, on ka selle teksti kohta öeldud," lisas ta.

Ivar Põllu ja Margo Kõlari ooper "Libahunt" Autor/allikas: Mailis Vahenurm

"Mis siin siis tegelikult juhtub? Millest "Libahunt" meiega räägib? Mis küsimusi täna küsib? Kas ikka samu? Orjameelsus on alles, kuid muutunud, vastandumine on alles, demoniseerimine ehk tänapäevasemalt sildistamine või tühistamine on veel enam teema kui külaühiskonnas. Kas me oleme külast välja saanudki? Ehk oleme vaid paremad majad saanud ja lüpsi nõudvate lehmade asemel on teised kohustused."

Ooperis kõlava muusika lõi Margo Kõlar, muusikajuht on Kaspar Joel Nõgene. Vanemuise ooperikoori ja sümfooniaorkestrit dirigeerib Aleksandr Bražnik. Lavastuse kunstnik on Kristiina Põllu Tartu Uuest Teatrist.

Osades Pirjo Jonas või Marta Paklar, Rael Rent või Grete Oolberg, Rasmus Kull või Oliver Timmusk, Karmen Puis või Annaliisa Pillak, Märt Jakobson või Kristjan Häggblom, Simo Breede või Janari Jorro või Egon Laanesoo, Merle Silmato (Soome Rahvusooper) või Eve Kivisaar jt.