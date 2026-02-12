X!

Otse kell 10: muuseumide aastaauhindade konverents

Muuseumide aastaauhinnad 2025
Muuseumide aastaauhinnad 2025 Autor/allikas: Muinsuskaitseamet
12. veebruaril jagatakse Ukuaru muusikamajas välja muuseumide aastaauhinnad ehk Muuseumirotid. Traditsiooniliselt toimub enne tseremooniat konverents, mida saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Konverents on vaadatav siit:

Kava:

10.00 Konverentsi avamine

Tervitussõnad: Anu Viltrop, Kertu Orro ja Viljar Vissel

10.10–10.36 I kategooria – muuseumikogu arendaja

10.10–10.15 Moderaatori sissejuhatus – Viljar Vissel

10.15–10.22 Tartu Linnamuuseum, Ei midagi erilist ehk kastist kasti – Elis Visnapuu

10.22–10.29 Narva Muuseum, Narva Kunstigalerii juhtmestiku vahetus – Zurab Jänes

10.29–10.36 Tartu Ülikooli muuseum, Säilitav laenutamine. Ajalooline mööbel ja maalikogu Tartu Ülikooli avalikes ruumides – Ingrid Sahk

10.36–11.02 II kategooria – konserveerimistöö

10.36–10.41 Moderaatori sissejuhatus – Viljar Vissel

10.41–10.48 Eesti Vabaõhumuuseum / Kanut,  Eesti Kunstimuuseumi kandelaabrite konserveerimine/restaureerimine – Aire Aksiim

10.48–10.55 Tallinna Linnamuuseum, Uusrokokoo mööblikomplekti konserveerimine – Heili Jürisoo-Lippin

10.55–11.02 Eesti Rahva Muuseum, Elmar Kitse restoran Tarvas seinapannoo konserveerimine – Eve Keedus

11.02–11.28 III kategooria – teadustrükis

11.02–11.07 Moderaatori sissejuhatus – Sirje Helme

11.07–11.14 Eesti Meremuuseum, Kadrioru koge. Vraki teekond merepõhjast muuseumi – Eva-Maria Maiste

11.14–11.21 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum, Tallinna Tehnikaülikooli kampus Mustamäe luidetel – Epi Tohvri

11.21–11.28 Eesti Tervishoiu Muuseum, Saunast süstlani. Sajandi jagu lugusid eestlaste tervisest  – Anna Rinaldo

11.28–11.54 IV kategooria – teadusüritus

11.28–11.33 Moderaatori sissejuhatus – Sirje Helme

11.33–11.40 Eesti Kunstimuuseum, Rahvusülene vaade moderniseerimisele ja rahvusriigi ülesehitamisele. Skandinaavia ja Baltimaade kunsti võrdleva uurimise võrgustik (2024–2025) – Kadi Polli

11.40–11.47 Teatri- ja Muusikamuuseum / Eesti Ajaloomuuseum, Tantsiv keha. Moderntants aja pööristes  – Annely Kaldoja

11.47–11.54 Valga Muuseum, VIII Eesti-Läti ajalookonverents "Kultuurilooline Liivimaa"  – Neeme Punder, Priit Riemann

12.00–12.45 Paus

12.45–13.11 V kategooria – muuseumihariduse edendaja

12.45–12.50 Moderaatori sissejuhatus – Kristi Paatsi

12.50–12.57 Virumaa Muuseumid, Mööblimuuseumi tegelusruum, Neff-Neffi rada ja haridusprogramm DisainiIME  – Angelika Tšeremis

12.57–13.04 Eesti Tervishoiu Muuseum, Haridusprojekt "Terve tervis" – Liis Raadla

13.04–13.11 Eesti Vabaõhumuuseum, Peredele suunatud õpikeskkond "Talulapse maailm. Iga väike samm loeb" – Dagmar Ingi, Maret Tamjärv, Tanel Veeremaa

13.11–13.37 VI kategooria – aasta näitus

13.11–13.16 Moderaatori sissejuhatus – Karin Vicente

13.16–13.23 Hiiumaa Muuseum, Hiiumaa rahvariiete ilu ja võlu  – Helgi Põllo

13.23–13.30 Eesti Tervishoiu Muuseum, Hüvasti, noorus! – Ülle Kask, Anna Rinaldo

13.30–13.37 Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas – Maris Mägi

13.37–14.03 VII kategooria – kogukonna sõber

13.37–13.42 Moderaatori sissejuhatus – Aet Maatee

13.42–13.49 Eesti Loodusmuuseum, Kogukondade kaasamine uue loodusmuuseumi loomisesse   – Ulla Villem, Hanna Mari Villsaar

13.49–13.56 Tallinna Rahvaste Muuseum/ Tallinna Linnamuuseum, Koosloomes sündinud näitus "Garaaž. Гараж. Garage"  – Denis Jatsenko

13.56–14.03 Saatse muuseum / Setomaa Muuseumid, Seto Kuningriigipäeva 2025 korraldamine   – Tea Korela

14.05–14.30 Paus

14.30–14.52 VIII kategooria – turundustegu

14.30–14.35 Moderaatori sissejuhatus – Rita Rahu

14.35–14.42 Tallinna Kirjanduskeskus, Kirjanduslik kohtuprotsess "Mäeküla piimamees" – Maarja Vaino

14.42–14.49 Eesti Loodusmuuseum, Seeneekspress 1.0: kuidas teha sügisest laulupidu ehk hoida huvi seente tundmise vastu jätkuvalt populaarsena – Tiiu Leet, Hanna Mari Villsaar

14.49–14.52 Tartu Mänguasjamuuseum, Näituse "Kõige suuremad sõbrad teleekraanilt" turundus  – Marge Pärnits

14.52–15.12 IX kategooria – muuseumiuuendaja

14.52–14.57 Moderaatori sissejuhatus – Siim Randoja

14.57–15.05 Eesti Kunstimuuseum, Aktivismikool Anna-Stina Treumundi näitusel – Frederik Klanberg; Maria Lota Lumiste, Maari Hinsberg

15.05–15.12 Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum / Vabamu, Vapruse nägu. Azovstali alistumatud kaitsjad – Sander Jürisson, Linda Lainvoo

15.12–15.19 Eesti Loodusmuuseum, Eraraha kaasamise võimalikkusest muuseumisektoris: neli näidet Eesti Loodusmuuseumist – Heidi Jõks, Hanna Maria Villsaar

