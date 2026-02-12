Otse kell 19: Muuseumirottide auhinnatseremoonia Ukuaru muusikamajas

12. veebruaril antakse Rakveres Ukuaru muusikamajas toimuval tänuüritusel üle tänavuse muuseumide aastaauhinnad ehk Muuseumirotid. Auhinnagalat saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

"Tänavused nominendid peegeldavad selgelt valdkonna küpsemist ja laienevat rolli ühiskonnas. Üha enam nähakse muuseumi avatud koostööplatvormina – paigana, kus sünnivad kogukondi kaasavad näitused, rahvusvahelised uurimisvõrgustikud ja julgelt ühiskondlikke teemasid käsitlevad algatused. Samuti on märgata uut lähenemist turundusele ja rahastusele, kus loovus, kaasatus ja mõju ulatuvad kaugemale muuseumiseintest," sõnas muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna spetsialist Mirjam Krull.

2025. aasta Eesti muuseumide aastaauhindade ehk Muuseumiroti konkursi nominendid on:

Aasta muuseumikogu arendaja

Tartu Linnamuuseum: Ei midagi erilist ehk kastist kasti

Tartu Ülikooli muuseum: Säilitav laenutamine. Ajalooline mööbel ja maalikogu

Tartu Ülikooli avalikes ruumides

SA Narva Muuseum: Narva Kunstigalerii juhtmestiku vahetus

Aasta konserveerimistöö

SA Eesti Vabaõhumuuseum, Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut: Eesti Kunstimuuseumi kandelaabrite konserveerimine/restaureerimine

Tallinna Linnamuuseum: uus-rokokoo mööbli komplekti konserveerimine

Eesti Rahva Muuseum: Elmar Kitse restoran Tarvas seinapannoo konserveerimine

Aasta muuseumihariduse edendaja

SA Eesti Vabaõhumuuseum: peredele suunatud õpikeskkond "Talulapse maailm. Iga väike samm loeb"

SA Virumaa Muuseumid: mööblimuuseumi tegelusruum, Neff-Neff ja haridusprogramm DisainiIME

SA Eesti Tervishoiu Muuseum: haridusprojekt "Terve tervis"

Aasta teadusüritus

SA Eesti Ajaloomuuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum: Tantsiv keha. Moderntants aja pööristes

SA Eesti Kunstimuuseum: Rahvusülene vaade moderniseerimisele ja rahvusriigi ülesehitamisele. Skandinaavia ja Baltimaade kunsti võrdleva uurimise võrgustik (2024–2025)

Valga Muuseum: VIII Eesti-Läti ajalookonverents "Kultuurilooline Liivimaa"

Aasta teadustrükis

SA Eesti Meremuuseum: Kadrioru koge. Vraki teekond merepõhjast muuseumi

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum: Tallinna Tehnikaülikooli kampus Mustamäe luidetel

SA Eesti Tervishoiu Muuseum: Saunast süstlani. Sajandi jagu lugusid eestlaste tervisest

Aasta näitus

SA Eesti Tervishoiu Muuseum: Hüvasti, noorus!

SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum: Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas

SA Hiiumaa Muuseumid: Hiiumaa rahvariiete ilu ja võlu

Aasta muuseumiuuendaja

SA Eesti Kunstimuuseum: aktivismikool Anna-Stina Treumundi näitusel

Eesti Loodusmuuseum: eraraha kaasamise võimalikkusest muuseumisektoris: neli näidet Eesti Loodusmuuseumist

Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum: Vapruse nägu. Azovstali alistumatud kaitsjad

Aasta kogukonna sõber

Setomaa Muuseumid (Saatse muuseum): Seto Kuningriigipäeva 2025 korraldamine

Eesti Loodusmuuseum: kogukondade kaasamine uue loodusmuuseumi loomisesse

Tallinna rahvaste muuseum (Tallinna Linnamuuseum): koosloomes sündinud näitus "Garaaž. Гараж. Garage"

Aasta turundustegu