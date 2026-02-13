Rahvusooper Estonia juhina jätkab Ott Maaten

Ott Maateni sõnul on viimased viis aastat olnud väga huvitav, kuid samas keeruline aeg ning paljud püstitatud ülesanded vajavad endiselt intensiivset tegutsemist. "On hea meel, et teater on saanud tagasi tasakaalustatud hingamise ning mõtestatud loomingulise rütmi. Jätkata ning lõpuni viia on vaja mitmed riikidevahelised koostööprojektid, mis tugevdavad teatri positsiooni rahvusvaheliselt. Ning loomulikult on kõige olulisem jõuda väärika lõpplahenduseni rahvusooperi juurdeehitusega," märkis Maaten.

Rahvusooperit Estonia asus Maaten juhtima aastal 2021 ning toona osales peadirektori konkursil 18 inimest. Nõukogu esimehe Ivari Ilja sõnul oli Maateni suureks eeliseks teiste kandidaatide ees tema väga tugev kompetents nii majanduses kui muusikas.

Ott Maaten on sündinud 5. juulil 1967 Viljandis, lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ning töötas aastatel 1986–1989 Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris. Jätkas õpinguid 1989–1990 Moskvas Gnessinite Instituudis ning täiendas end aastatel 1990–1992 Pariisi konservatooriumis.

Kuni 1994. aastani elas ja töötas professionaalse muusikuna Prantsusmaal. Asutas aastal 1994 Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi suunal eduka puidukaubandusega tegeleva ettevõtte, mille tegevjuhina töötas kuni 2003. aastani. Aastatel 2003–2020 töötas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia finants- ja haldusdirektorina. Maaten on juhtinud EMTA Lavakunstikooli renoveerimist, samuti EMTA uue kontserdi- ja teatrimaja rajamist, mis valmis aastal 2019.