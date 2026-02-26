Clicherik avaldas lühialbumi "Elekter"

Lühialbumilt leiab kuus lugu, mis kestavad kokku 16 minutit. Kaasa teevad ka Efka Crush, Maria Kallastu ja Karl Killing. Plaadilt leiab juba ilmunud singlid "Õuna sees", "#Suvi" ning uusversiooni singlist "Nagu kodus".

Möödunud aasta 28. veebruaril avaldas Clicherik sooloartistina oma soomekeelse debüütalbumi "Peikko".

"Elekter" jääb ka viimaseks projektiks, mille väljalaskmise eest vastutab Universal Music Estonia. Maailma suurima plaadifirma Eesti haru sulgeb peagi jäädavalt uksed.