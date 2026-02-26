X!

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

Muusika
Black Eyed Peas
Black Eyed Peas Autor/allikas: Black Eyed Peas
Muusika

15. juunil astub oma Euroopa tuuri raames Tallinna Vanasadama kruiisialal üles popansambel Black Eyed Peas.

1995. aastal Los Angeleses loodud Black Eyed Peas ühendas hiphopi, popi ja elektroonilise tantsumuusika. Tänavu tähistab ansambel oma 31. sünnipäeva.

Aastate jooksul on kollektiivi koosseisu kuulunud ja koostööd teinud mitmed muusikud, nende seas lauljatar Fergie, kes liitus bändiga 2000. aastate alguses ning aitas kujundada nende rahvusvahelist läbimurret albumitega "Elephunk" ja "Monkey Business". Tänaseks on bändi tuumikuks Will.i.am, Apl.de.ap ja Taboo.

Pärast 2010. aasta albumit "The Beginning" võttis ansambel mõneks ajaks loomingulise pausi, mille järel naaseti värskema suuna ja uue energiaga. 2018. aastal ilmus album "Masters of the Sun Vol. 1", mis tõi fookuse taas bändi hiphopi juurtele.

15. juunil esineb bänd esimest korda Eestis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:12

Laine Lõvi: mulle on olnud oluline midagi Setomaa jaoks ära teha

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

11:59

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

11:11

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

11:11

Pill: kui esimese filmi aia taha lased, on järgmist võimalust raskem saada

10:12

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

09:14

Clicherik avaldas lühialbumi "Elekter"

25.02

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

25.02

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

25.02

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

10:12

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

24.02

Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsertetendus

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

25.02

Rakvere teatri sünnipäeval jagati kolleegipreemiaid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo