Tallinnas esineb Black Eyed Peas

1995. aastal Los Angeleses loodud Black Eyed Peas ühendas hiphopi, popi ja elektroonilise tantsumuusika. Tänavu tähistab ansambel oma 31. sünnipäeva.

Aastate jooksul on kollektiivi koosseisu kuulunud ja koostööd teinud mitmed muusikud, nende seas lauljatar Fergie, kes liitus bändiga 2000. aastate alguses ning aitas kujundada nende rahvusvahelist läbimurret albumitega "Elephunk" ja "Monkey Business". Tänaseks on bändi tuumikuks Will.i.am, Apl.de.ap ja Taboo.

Pärast 2010. aasta albumit "The Beginning" võttis ansambel mõneks ajaks loomingulise pausi, mille järel naaseti värskema suuna ja uue energiaga. 2018. aastal ilmus album "Masters of the Sun Vol. 1", mis tõi fookuse taas bändi hiphopi juurtele.

15. juunil esineb bänd esimest korda Eestis.