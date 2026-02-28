Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

86-aasta vanuselt suri laulja ja laulukirjutaja Neil Sedaka, kelle loomingu hulka kuuluvad hitid "Breaking Up Is Hard to Do", "Bad Blood", "Laughter in the Rain" ja "Calendar Girl".

1939. aastal Brooklynis sündinud ja 1960. aastate alguse legendaarse hiti "Brill Building" looja Sedaka saavutuseks oli kolm Billboard Hot 100 edetabeli esikohahitti ja üheksa esikümne hitti oma tippaastatel 1960. aastate alguses ja 1970. aastate keskpaigas.

Sedaka kirjutas palju laule, mis said teiste artistide esituses hittideks, eelkõige Connie Francise hitid "Stupid Cupid" ja "Where the Boys Are" ning ligi 15 aastat hiljem Captain and Tennille'i 1975. aasta läbimurdeline edetabelite tipplugu "Love Will Keep Us Together".

Sedaka kirjutatud on ka hitid "The Diary", "Oh! Carol", "Stairway to Heaven", "Calendar Girl", "Little Devil", "Happy Birthday Sweet Sixteen", "Next Door To An Angel", "Breaking Up Is Hard To Do" ja teised.

Koos Howard Greenfieldiga kirjutasid nad lugusid maailmakuulsatele artistidele nagu Frank Sinatra ("The Hungry Years"), Elvis Presley ("Solitaire"), Tom Jones ("Puppet Man"), The Monkees ("When Love Comes Knocking At Your Door"), The 5th Dimension ("Workin' on a Groovy Thing") ja paljudele teistele.

Oma enam kui kuue aastakümne pikkuse karjääri jooksul nomineeriti Sedaka viiele Grammy auhinnale, 1983. aastal võeti ta laulukirjutajate kuulsuste halli ja 1978. aastal sai ta tähe Hollywoodi kuulsuste alleel.

2022. aastal loobus Sedaka ametlikult laulukirjutamisest.

Legendaarsest laululoojast jäi maha abikaasa Leba Strassberg, kellega ta abiellus 1962. aastal ja kaks last.