72-aastaselt suri kitarrist Viktor Vassiljev, kes on mänginud paljudes bändides nagu Justament ja Fix ning teinud koostööd erinevate artistidega.

Viktor ehk Viki Vassiljev on tuntud eelkõige kui ansamblite Justament ja Fix soolokitarrist. Lisaks sellele on ta mänginud ansamblites Rosta Aknad, Razor, Temp, Pantokraator, Sven Kullerkupp Band, The Pickups, Pilvepüüdjad ja Viljo Tamm Bänd.

Aastaste jooksul on Vassiljev teinud koostööd artistidega Kate, Bonzo, Onu Bella, Pete Loite, Maite Seger, Tiit Saluveer, Sullivan ja paljud teised.

Ta on osalenud mitmetes tähelepanuväärsetes muusikaprojektides, mille seas näiteks Vanemuise muusikalid "Verevennad" (2001) ja "Aida" (2003) ning Pink Floydi tribüütkontsert Leigo Järvemuusikal (2009).

Pikaaegne bändikaaslane ansamblist Justament ja hea sõber Jaan Elgula meenutas, et tema tundis Vassiljevit 1970. aastate lõpust, kui Vassiljev mängis ansamblis Fix. "Kui me Justamendiga alustasime, ei olnud meil endal bändis kitarrimeest ja me laenasime teda oma salvestustele, ta tuli alati hea meelega ja mängis imelisi kidrasoolosid. Hiljem tuligi ta Justamenti mängima. Viki oli ääretult musikaalne, ta ei mõelnud kunagi ainult enda partiidele, vaid kogu bändile. Ta on ka väga ilusaid laule kirjutanud."

Elgula sõnul jälgis Vassiljev väga teraselt Eesti muusikaelu, kuulas palju ja soovitas ka teistele, eriti elas ta kaasa noortele andekatele muusikutele. "Ta oli väga hea semu, hästi positiivne ja elurõõmus, alati rääkis anekdoote," meenutas Elgula suurepärast bändikaaslast ja väga head sõpra.