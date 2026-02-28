X!

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

Muusika
Viktor Vassiljev
Viktor Vassiljev Autor/allikas: Vikipeedia/Jaan Künnap
Muusika

72-aastaselt suri kitarrist Viktor Vassiljev, kes on mänginud paljudes bändides nagu Justament ja Fix ning teinud koostööd erinevate artistidega.

Viktor ehk Viki Vassiljev on tuntud eelkõige kui ansamblite Justament ja Fix soolokitarrist. Lisaks sellele on ta mänginud ansamblites Rosta Aknad, Razor, Temp, Pantokraator, Sven Kullerkupp Band, The Pickups, Pilvepüüdjad ja Viljo Tamm Bänd.

Aastaste jooksul on Vassiljev teinud koostööd artistidega Kate, Bonzo, Onu Bella, Pete Loite, Maite Seger, Tiit Saluveer, Sullivan ja paljud teised.

Ta on osalenud mitmetes tähelepanuväärsetes muusikaprojektides, mille seas näiteks Vanemuise muusikalid "Verevennad" (2001) ja "Aida" (2003) ning Pink Floydi tribüütkontsert Leigo Järvemuusikal (2009).

Pikaaegne bändikaaslane ansamblist Justament ja hea sõber Jaan Elgula meenutas, et tema tundis Vassiljevit 1970. aastate lõpust, kui Vassiljev mängis ansamblis Fix. "Kui me Justamendiga alustasime, ei olnud meil endal bändis kitarrimeest ja me laenasime teda oma salvestustele, ta tuli alati hea meelega ja mängis imelisi kidrasoolosid. Hiljem tuligi ta Justamenti mängima. Viki oli ääretult musikaalne, ta ei mõelnud kunagi ainult enda partiidele, vaid kogu bändile. Ta on ka väga ilusaid laule kirjutanud."

Elgula sõnul jälgis Vassiljev väga teraselt Eesti muusikaelu, kuulas palju ja soovitas ka teistele, eriti elas ta kaasa noortele andekatele muusikutele. "Ta oli väga hea semu, hästi positiivne ja elurõõmus, alati rääkis anekdoote," meenutas Elgula suurepärast bändikaaslast ja väga head sõpra.

Toimetaja: Annika Remmel

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:32

Mark Soosaar: kellestki filmi tehes kingime talle väga pika elu

15:29

Aimar Ventsel: täna räägime subkultuurist

12:58

Anders Härm: tehisaru tulek on järgmine aste üldises digikultuuri arengus

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

11:04

Terrorist ja pühak. Intervjuu Oliver Laxe'iga

09:44

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

27.02

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

27.02

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

27.02

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

27.02

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

27.02

Selgusid teatriauhindade nominendid

27.02

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.02

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

09:44

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

27.02

Muba uus direktor on Piret Rips

27.02

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo