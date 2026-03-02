Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean
Laupäeval jagati välja Briti muusikaauhinnad (Brit Awards), kus riisus koore Olivia Dean, võites kõik kategooriad, milles ta oli nomineeritud.
Aasta artist
Olivia Dean
Dave
Fred Again
Jade
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Pinkpantheress
Sam Fender
Self Esteem
Aasta ansambel
Wolf Alice
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
Aasta album
Olivia Dean – "The Art of Loving"
Dave – "The Boy Who Played the Harp"
Lily Allen – "West End Girl"
Sam Fender – "People Watching"
Wolf Alice – "The Clearing"
Aasta läbimurdeartist
Lola Young
Barry Can't Swim
Esdeekid
Jim Legxacy
Skye Newman
Aasta rahvusvaheline artist
Rosalía
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler, the Creator
Aasta rahvusvaheline ansambel
Geese
Haim
Huntr/x
Tame Impala
Turnstile
Aasta laul (rahvahääletus)
Sam Fender ja Olivia Dean – "Rein Me In"
Calvin Harris ja Clementine Douglas – "Blessings"
Chrystal ja Notion – "The Days (Notion remix)"
Cynthia Erivo ft Ariana Grande – "Defying Gravity"
Ed Sheeran – "Azizam"
Fred Again, Skepta ja Plaque Boy Max – "Victory Lap"
Lewis Capaldi – "Survive"
Lola Young – "Messy"
Myles Smith – "Nice to Meet You"
Olivia Dean – "Man I Need"
Raye – "Where Is My Husband!"
Skye Newman – "Family Matters"
Aasta rahvusvaheline laul (rahvahääletus)
Rosé ja Bruno Mars – "APT."
Alex Warren – "Ordinary"
Chappell Roan – "Pink Pony Club"
Disco Lines jaTinashe – "No Broke Boys"
Gigi Perez – "Sailor Song"
Gracie Abrams – "That's So True"
Huntr/x – "Golden"
Lady Gaga ja Bruno Mars – "Die With a Smile"
Ravyn Lenae – "Love Me Not"
Sabrina Carpenter – "Manchild"
Sombr – "Undressed"
Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Aasta alternatiiv-/rokkartist
Sam Fender
Blood Orange
Lola Young
Wet Leg
Wolf Alice
Aasta popartist
Olivia Dean
Jade
Lily Allen
Lola Young
Raye
Aasta hiphop-/grime-/räppartist
Dave
Central Cee
Jim Legxacy
Little Simz
Loyle Carner
Aasta R&B artist
Sault
Jim Legxacy
Kwn
Mabel
Sasha Keable
Aasta tantsumuusika artist
Fred Again, Skepta, Plaque Boy Max
Calvin Harris ja Clementine Douglas
FKA Twigs
Pinkpantheress
Sammy Virji
Kriitikute valik
Jacob Alon
Aasta produtsent
Pinkpantheress
Aasta laulukirjutaja
Noel Gallagher
Silmapaistev panus muusikasse
Mark Ronson
Elutööpreemia
Ozzy Osbourne
