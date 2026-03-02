Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

Aasta artist

Olivia Dean

Dave

Fred Again

Jade

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Pinkpantheress

Sam Fender

Self Esteem

Aasta ansambel

Wolf Alice

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Aasta ansambli kategoorias viis auhinna koju Wolf Alice. Autor/allikas: Scanpix / PA Wire / PA Images / Doug Peters

Aasta album

Olivia Dean – "The Art of Loving"

Dave – "The Boy Who Played the Harp"

Lily Allen – "West End Girl"

Sam Fender – "People Watching"

Wolf Alice – "The Clearing"

Aasta läbimurdeartist

Lola Young

Barry Can't Swim

Esdeekid

Jim Legxacy

Skye Newman

Aasta rahvusvaheline artist

Rosalía

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, the Creator

Rosalia pälvis rahvusvahelise artisti auhinna. Autor/allikas: Scanpix / Scott A Garfitt / Invision / AP

Aasta rahvusvaheline ansambel

Geese

Haim

Huntr/x

Tame Impala

Turnstile

Aasta laul (rahvahääletus)

Sam Fender ja Olivia Dean – "Rein Me In"

Calvin Harris ja Clementine Douglas – "Blessings"

Chrystal ja Notion – "The Days (Notion remix)"

Cynthia Erivo ft Ariana Grande – "Defying Gravity"

Ed Sheeran – "Azizam"

Fred Again, Skepta ja Plaque Boy Max – "Victory Lap"

Lewis Capaldi – "Survive"

Lola Young – "Messy"

Myles Smith – "Nice to Meet You"

Olivia Dean – "Man I Need"

Raye – "Where Is My Husband!"

Skye Newman – "Family Matters"

Aasta rahvusvaheline laul (rahvahääletus)

Rosé ja Bruno Mars – "APT."

Alex Warren – "Ordinary"

Chappell Roan – "Pink Pony Club"

Disco Lines jaTinashe – "No Broke Boys"

Gigi Perez – "Sailor Song"

Gracie Abrams – "That's So True"

Huntr/x – "Golden"

Lady Gaga ja Bruno Mars – "Die With a Smile"

Ravyn Lenae – "Love Me Not"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Sombr – "Undressed"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Aasta rahvusvahelise laulu kategoorias võidutsesid Rosé ja Bruno Mars looga "APT." Autor/allikas: Scanpix / Scott A Garfitt / Invision / AP

Aasta alternatiiv-/rokkartist

Sam Fender

Blood Orange

Lola Young

Wet Leg

Wolf Alice

Aasta popartist

Olivia Dean

Jade

Lily Allen

Lola Young

Raye

Aasta hiphop-/grime-/räppartist

Dave

Central Cee

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Aasta R&B artist

Sault

Jim Legxacy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

Aasta tantsumuusika artist

Fred Again, Skepta, Plaque Boy Max

Calvin Harris ja Clementine Douglas

FKA Twigs

Pinkpantheress

Sammy Virji

Kriitikute valik

Jacob Alon

Aasta produtsent

Pinkpantheress

Aasta laulukirjutaja

Noel Gallagher

Silmapaistev panus muusikasse

Mark Ronson

Elutööpreemia

Ozzy Osbourne