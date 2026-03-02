X!

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

Muusika
Olivia Dean viis koju aasta artisti, aasta laulu, parima popartisti ning parima albumi auhinna.
Olivia Dean viis koju aasta artisti, aasta laulu, parima popartisti ning parima albumi auhinna. Autor/allikas: Scanpix / Reuters / Isabel Infantes
Muusika

Laupäeval jagati välja Briti muusikaauhinnad (Brit Awards), kus riisus koore Olivia Dean, võites kõik kategooriad, milles ta oli nomineeritud.

Aasta artist

Olivia Dean
Dave
Fred Again
Jade
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Pinkpantheress
Sam Fender
Self Esteem

Aasta ansambel

Wolf Alice
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg

Aasta ansambli kategoorias viis auhinna koju Wolf Alice. Autor/allikas: Scanpix / PA Wire / PA Images / Doug Peters

Aasta album

Olivia Dean – "The Art of Loving"
Dave – "The Boy Who Played the Harp"
Lily Allen – "West End Girl"
Sam Fender – "People Watching"
Wolf Alice – "The Clearing"

Aasta läbimurdeartist

Lola Young
Barry Can't Swim
Esdeekid
Jim Legxacy
Skye Newman

Aasta rahvusvaheline artist

Rosalía
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler, the Creator

Rosalia pälvis rahvusvahelise artisti auhinna. Autor/allikas: Scanpix / Scott A Garfitt / Invision / AP

Aasta rahvusvaheline ansambel

Geese
Haim
Huntr/x
Tame Impala
Turnstile

Aasta laul (rahvahääletus)

Sam Fender ja Olivia Dean – "Rein Me In"
Calvin Harris ja Clementine Douglas – "Blessings"
Chrystal ja Notion – "The Days (Notion remix)"
Cynthia Erivo ft Ariana Grande – "Defying Gravity"
Ed Sheeran – "Azizam"
Fred Again, Skepta ja Plaque Boy Max – "Victory Lap"
Lewis Capaldi – "Survive"
Lola Young – "Messy"
Myles Smith – "Nice to Meet You"
Olivia Dean – "Man I Need"
Raye – "Where Is My Husband!"
Skye Newman – "Family Matters"

Aasta rahvusvaheline laul (rahvahääletus)

Rosé ja Bruno Mars – "APT."
Alex Warren – "Ordinary"
Chappell Roan – "Pink Pony Club"
Disco Lines jaTinashe – "No Broke Boys"
Gigi Perez – "Sailor Song"
Gracie Abrams – "That's So True"
Huntr/x – "Golden"
Lady Gaga ja Bruno Mars – "Die With a Smile"
Ravyn Lenae – "Love Me Not"
Sabrina Carpenter – "Manchild"
Sombr – "Undressed"
Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Aasta rahvusvahelise laulu kategoorias võidutsesid Rosé ja Bruno Mars looga "APT." Autor/allikas: Scanpix / Scott A Garfitt / Invision / AP

Aasta alternatiiv-/rokkartist

Sam Fender
Blood Orange
Lola Young
Wet Leg
Wolf Alice

Aasta popartist

Olivia Dean
Jade
Lily Allen
Lola Young
Raye

Aasta hiphop-/grime-/räppartist

Dave
Central Cee
Jim Legxacy
Little Simz
Loyle Carner

Aasta R&B artist

Sault
Jim Legxacy
Kwn
Mabel
Sasha Keable

Aasta tantsumuusika artist

Fred Again, Skepta, Plaque Boy Max
Calvin Harris ja Clementine Douglas
FKA Twigs
Pinkpantheress
Sammy Virji

Kriitikute valik

Jacob Alon

Aasta produtsent

Pinkpantheress

Aasta laulukirjutaja

Noel Gallagher

Silmapaistev panus muusikasse

Mark Ronson

Elutööpreemia

Ozzy Osbourne

Möödunud aastal meie seast lahkunud Ozzy Osbourne'i elutööpreemia võtsid vastu tema tütar Kelly Osbourne ja abikaasa Sharon Osbourne. Autor/allikas: Scanpix / Scott A Garfitt / Invision / AP

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:46

Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

10:39

Keeleminutid. EdTech Hack 2025 – kui keel ja tehnoloogia kohtuvad loovalt

10:27

Lossi Trio: meile meeldib vabadus, mida originaalmuusika esitamine pakub

08:57

Keelesäuts. Kas iga sõna võib solvata?

08:49

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

01.03

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

01.03

Ülevaade. Torm kajakambris

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

28.02

Obinitsas avati ajalooliste seto hõbeehete näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

28.02

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

27.02

Selgusid teatriauhindade nominendid

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

26.03

Arvustus. "Fränk" on ood kõigile väikestele asulatele, mis Tallinnast kaugemale jäävad

08:49

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

27.02

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo