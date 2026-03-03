Esmakordselt toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

Uue festivali esimese artistina kuulutati välja sel aastal uuesti kokku tulnud ansambel HU?, kes annab Tartus oma selle suve ainukese kontserdi, esimesed välisesinejad avalikustatakse nädala pärast.

"Põhjus, miks seda festivali korraldada, on ühelt poolt see, et Tartus puudub märgiline festival nagu Viljandis pärimusmuusika festival, Pärnus Beach Grind või Saaremaal ooperipäevad, Tartus oleks sellist asja vaja, aga teiselt poolt ka see, et Baltikumis tänase seisuga sisuliselt puudub tõsiseltvõetav alternatiivse popmuusika festival, mis oleks ka rahvusvaheliselt kaardil."

Erinevalt keskmise suurusega popifestivalidest, mida korraldaja sõnul on Eestis rohkelt, soovib Sikk tuua oma uue festivaliga Eestisse ka festivalituriste, eelkõige just Lätist, eeskuju võtab ta muuhulgas ka Helsingis toimuvast Flow festivalist. "Võnkel käib ka juba kümme protsenti külasatajaid välismaalt, teatav kogemus on sealt olemas."

"Nii Flow kui ka Göteborgis toimuv Way Out West on linnafestivalidena kindlasti eeskujud, kui räägime lätlaste Positivusest, siis sel aastal nad on juba ainult ühepäevased ning laias laastus võib öelda, et seda festivali enam pole," sõnas Sikk ja lisas, et Eestis ja Lätis on rohkem kohalikke ja retrofestivale, aktuaalseid artiste jõuab siinsetele festivalidele aga harva.

Mõte sedalaadi festivali korraldada on tal juba aastaid olnud ning laual oli ka variant seda korraldada Tallinnas. "Ei leidnud head kohta, sest me ei tahtnud teha ka traditsioonilises mõttes linnafestivali, kus on ainult asfaltplatsid, Tartu Laululaval on lisaks veel ka istekohad ja muruplatsid, see tundus ideaalne koht selle jaoks," mainis ta ja lisas, et potentsiaalse Läti publiku jaoks on ka Tartu lähemal kui Tallinn.

Esimesel aastal nad liiga suuri riske ei võta, aga juba käivad artistidega läbirääkimised ka tulevikku silmas pidades. "Riske on alati, sinna ei saa midagi parata, garantiid ei ole kunagi, aga kogemus on olemas, kuidas festivali korraldada, seega arvestame kõige sellega."

Rändfestivali Võnge aga Sikk lõpparvet teha ei plaani. "Pigem tahame laiendada seda ampluaad, et mitte ainult ühe festivaliga tegeleda, vaid tegevust ja mingil määral ka riske jaotada, erinevus on aga sellest, et Tartu Punch on tunduvalt ambitsioonikam, ei ole rändav ning erinevalt Võnkest ei ole Tartu Punch otseselt koguperefestival."