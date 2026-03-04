Otse: Eesti muusikaturu fookuspäev

X!

Eesti muusikaturu fookuspäev

Muusika
Eesti muusikaturu fookuspäev
Eesti muusikaturu fookuspäev Autor/allikas: Tallinn Music Week
Muusika

4. märtsil toimub Tallinnas Erinevate Tubade Klubis (ETK) Eesti muusikaturu fookuspäev, mis toob kokku muusikavaldkonnas tegutsejad, sel korral on ürituse keskmes on uue põlvkonna kaasamine, sektori jätkusuutlikkus ja hooliv juhtimiskultuur. ERR-i kultuuriportaal kannab üle kolm vestluspaneeli.

Avapaneel: muusika, maksud, majandus ja poliitika
10.15–11.30

Milline on Eesti kultuurivaldkonna tulevik keskkonnas, kus poliitilised otsused, maksupoliitika ja rahastusmehhanismid mõjutavad otseselt nii artistide ja ettevõtete toimetulekut kui ka sektori eksporti ja konkurentsivõimet? Arvamusavaldusi selle kohta on olnud mitmeid nagu "Eesti kultuur ei ole üle rahastatud – ta on valesti mõõdetud" (Tein) või "Kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole" (Peegel).

Avame kriitilise vaate sellele, milliste valikute ja mehhanismidega kujundame muusika- ja loomevaldkonna raamistikku järgnevateks aastateks ning millise eesmärkidega liigub muusikapoliitika saabuvate valimiste suunas. Arutelu kesksed teemad on loovisikute toimetulek, kontserdipaikade võrgustik, valdkonna vedurid, eesmärgid ja võimalused, maksukeskkond, kultuurieksport ja rahvusvahelistumine, riigi roll ning eraraha kaasamine.

Muusikavaldkond on viimase kümne aasta jooksul jõudsalt arenenud ja professionaliseerunud. Paneel tõstatab küsimuse, kas senised rahastus- ja poliitikamudelid toetavad valdkonna mitmekesisust, kasvupotentsiaali, innovatsiooni ja kestlikku arengut uues ja muutunud olukorras – või vaja on uuendust ja süsteemset muutust. Kus anda hoogu, kus eemaldada takistused ja pidurid?

Panelistid:

  • Tanel Tein, Riigikogu rahanduskomisjoni liige (Eesti 200)
  • Kaarel Oja, Tallinna linnavolikogu liige (Sotsiaaldemokraadid)
  • Heidy Purga, Eesti Vabariigi kultuuriminister (Reformierakond)
  • Ilmar Raag, filmitegija (Parempoolsed)
  • Mihhail Kõlvart, Tallinna linnavolikogu esimees (Keskerakond)
  • Tõnis Lukas, Riigikogu liige (Isamaa)

Moderaator:

Heili Sibrits, Postimehe peatoimetaja asetäitja ja Postimees Nädala peatoimetaja

Armastan, ei armasta: millist muusikaelu noored tahavad?
12.00–13.00

Tänane noor elab voogedastuses ja sotsmeedias, mille lühivormid kujundavad üha enam nii muusikaloomet kui ka turundust. Kas skip-rate on kõige olulisem mõõdik, milles tihti võidab provokatsioon? Miks kõige popimad lood kipuvad sageli olema raadiokõlbmatud?

Sel supertarbijate põlvkonnal näib olevat ligipääs kõigele – sh Fortnite'i pidudele. Aga miks otsustavad mõned noored hoopis uhketelt platvormidelt ja digiulmadest eemalduda, et oma vahenditega "päris" kogemusi, väärtusi ja elamusi luua? Multikultuuriliselt ja -lingvistiliselt voolava nooruse jaoks on hoolivus uus punk ning punk uus hoolivus. Kus on aga uue põlvkonna muusikaturg?

Uurime uue põlvkonna esindajatelt, milliseid muusikaüritusi, meediume ja kontserdipaiku noored ootavad ning kuidas saab valdkond hoida nii noori muusikaloojaid, kuulajaid-külastajaid kui ka olla tegijatena avatud uuetele formaatidele, lahendustele ja nutikale uuendusele.

Panelistid:

  • Säm, muusik ja sisulooja
  • Eik, muusik ja luuletaja
  • Noored ja Näljased, spetsialistid
  • Lee Taul, pärimusmuusik, Eesti Pärimusmuusika Keskuse loovprodutsent
  • Gordelia Miländer, Paavli Kultuurivabriku programmijuht

Moderaator:

Karl Sirelpuu, agent ja kontserdikorraldaja

Muusikameedia täna ja homme: kes räägib uuest Eesti muusikast?
14.00–15.00

Muusika tee demokaustast raadio eetrisse või plaadiarvustusse eeldab enamat kui andekat artisti ja head lugu. Kes ja kuidas otsustab, millisest artistist saab uudis ja millisest nähtus ajal, mil publik pole enam vaid tarbija ja muusik vaid talent, vaid kõik nad on ka brändi- ja sisuloojad? Kuidas peab traditsiooniline meedia sammu ühismeedia lühivormide läbematuse ja voogedastuse numbritega? Kas kriitika on taandumas või hoopis vormi vahetamas?

Kelle hääl kõlab kõvemini ja kaugemale – kas kanali toimetaja, isepäise kriitiku, popi suunamudija või hoopis algoritmi oma? Aru annavad muusikaajakirjanikud ja -toimetajad.

Panelistid:

  • Anu Välba, ERR-i tele- ja raadioajakirjanik
  • Aleksander Algo, Delfi TV ajakirjanik
  • Koit Raudsepp, Raadio 2 saatejuht
  • Silvia Urgas, kirjanik ja kriitik

Moderaator:

Kaspar Viilup, ERR kultuuriportaali vastutav toimetaja

Toimetaja: Kaspar Viilup

