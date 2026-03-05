X!

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

Foto: Ken Mürk/ERR
Laulja Hanna-Liina Võsa rääkis kultuurisaates "OP", et tema särav ja helge imidž on talle vahel takistuseks olnud ning temas on ka tumedam pool, mida ta tahaks lauldes jagada.

Võsa tähistab tänavu oma 45. sünnipäeva Broadway-teemalise kontserdiga. "Broadway tuli esmalt mu ellu läbi muusikafilmide, näiteks "Mary Poppins" ja "Helisev muusika". Eriti meeldisid need, kus mängis Julie Andrews. Kui ma olin 16-aastane, siis me käisime ETV kooriga New Yorgis ja meil oli võimalus minna vaatama muusikali "Victor/Victorie", kus Andrews ka peaosa mängis," meenutas Võsa.

"See konkreetne külaskäik New Yorki tõi äratundmise, et see on see, mida ma oma ellu tahan," lisas Võsa, kes läks juba kahe aasta pärast ka ise New Yorki, kuhu ta plaanis ka pikalt jääda.

"Siis hakkas kuidagi midagi soonima. Mulle ei meeldinud see tunne, et ma jään Eesti jaoks kaugeks. Ma ei tahtnud siin lihtsalt külas käia, poolvõõras olla. Tegin teadlikult lükke, et pean tagasi tulema ja õnneks ma sain kümme aastat peale New Yorki minemist kutse Estonia teatrist tulla asendama Hele Kõrvet muusikalis "Minu veetlev leedi"."

Võsa tõdes, et vahepeal oli New Yorkis ka väga raske. "Aga mulle on meelde jäänud ikka ainult väga põnev ja huvitav. Mulle meeldis see vabadus, mis mul oli. Keegi otseselt ei suunanud mind, keegi ei teinud minu eest otsuseid, ma ise sain need kõik teha. See mulle kohutavalt meeldis."

Laulja märkis, et tal on ka pool, mida palju kuulajad ei tunne. "Tegelikult on mul väga tugev tume pool. Ma hullult tahaksin seda ka väljendada," rääkis Võsa ning lisas, et tema särav ja helge imidž on veidi ka takistuseks.

"Sellega on nüüd kõik. Ma proovin nüüd ikkagi teiste jaoks ka terviklikuks inimeseks areneda," naeris Võsa. "Ei ole ainult see särav pool, ausõna. Mulle väga meeldib seda tumedat ka jagada. Õnneks käib praegu "Cabaret", kus ma saan seda välja elada."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

