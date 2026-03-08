X!

Galerii: Bästard galeriis avanes naistele ja queer-häältele pühendatud näitus

Kunst
Galerii BÄSTARD avas Tallinnas 7. märtsil näituse
Kunst

Laupäeval avati Tallinnas Bästard galeriis naistele, trans- ja queer-häältele pühendatud näitus "Out of Line".

Näitus on avatud kogu märtsikuu ning pakub platvormi kunstnikele, kelle looming käsitleb identiteedi, soo, kehapoliitika ja eneseväljenduse teemasid väljaspool tavapäraseid norme.

Korraldajate sõnul keskendub näitus naiste kujutamisele läbi alternatiivse kunsti ja ebatraditsiooniliste ideede. Esindatud on Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Türgi kunstnikud, kelle looming ei mahu tavapärastesse raamidesse, ning ammutab inspiratsiooni alternatiivsetest skenedest, subkultuuridest ja mitmekesistest soolistest identiteetidest.

Näituse avamisel mängis muusikat Riiast pärit kunstnik Amalija ning toimus EKA tudengite kväärühenduse drag-etteastete programm.

Toimetaja: Karmen Rebane

