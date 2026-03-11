Eesti keeles ilmus Draamateatri lavale jõudnud Edouard Louis' uus raamat

Raamatus räägib Édouard Louis oma emast, kes veetis suure osa elust vaimses ja füüsilises vaesuses, kannatades korraga nii klassilõhe kui ka maskuliinse domineerimise all, kuid ühel päeval neljakümne viie aastasena tõstis selle elu vastu mässu, põgenes ja lõi endale uue eksistentsi vaba naisena.

"Nüüd ma tean, et see, mida nimetatakse kirjanduseks, on üles ehitatud selliste inimeste elude ja kehade vastu nagu mu ema oma. Nüüd ma tean, et kirjutada temast, kirjutada tema elust, tähendab kirjutada kirjanduse vastu," on autor öelnud.

Édouard Louis tuli kirjandusse 2014. aastal oma suurt tähelepanu äratanud esikromaaniga "En finir avec Eddy Bellegueule" ("Aitab Eddy Bellegueule'ist") ning on sestpeale käsitlenud peamiselt autobiograafilisi ja perekonnaloolisi teemasid, kuid avaldanud ka kirjandus- ja kunstiteoreetilisi tekste. Eesti keeles on temalt varem ilmunud "Muutuda: meetod" (tlk Tõnu Õnnepalu, Varrak 2024) ja "Kes tappis mu isa" (tlk Heli Allik, Varrak 2025).

Raamatu tõlkis prantsuse keelest Heli Allik, toimetas Liisi Rünkla ja kujundas Eiko Ojala.

Raamatul põhineb äsja esietendunud Draamateatri lavastus "Ühe naise võitlused ja metamorfoosid", mille lavastas Oliver Reimann.