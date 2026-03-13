Otse kell 11: raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

Eesti Raamatu Aasta tähistamine lõpeb rahvusraamatukogus kahepäevase konverentsiga. 13. ja 14. märtsil toimuvat üritust, mis keskendub eesti raamatukultuuri olevikule ja tulevikule, saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Konverentsi fookuses on raamatuaasta lugemisuuring "Eestlane loeb 2025″ ning soomlaste ja lätlaste lugemisuuringud, (kirja)kultuuri ja loomingulisuse säilitamine tehisaru ajastul, eestikeelse humanitaarteaduse tulevik, eesti raamatu olevik ja tulevik laias maailmas ning tulevik ise – noored lugejad, kirjanduse õpetamine ja värske kirjandus.

Konverentsi kava

Reede, 13. märts

11.00–11.30 Avasõnad:

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel

Eesti Raamatu Aasta patroon, president Alar Karis

11.30–13.00 Raamatuaasta lugemisuuring "Eestlane loeb 2025″

Ettekanded: Marju Lauristin, Riie Heikkilä (Soome), Maija Treile (Läti)

14.00–15.30 Vestlusring kirjandusest, haridusest ja kirjandusharidusest

Vestlusringis osalevad kirjandusõpetajad Elo Viiding ja Jürgen Rooste ning õpilased. Modereerib Marju Lauristin.

16.00–17.30 (Kirja)kultuuri säilitamine tehisaru ajastul

Ettekanded: Krister Kruusmaa, Hegle Pärna, Sten Saluveer

17.30–18.00 Alguses oli (regi)laul.

Konverentsi avapäeva lõpetab Eesti Raamatu Aastat tähistava Tallinna Linnateatri lavastuse "Alguses oli laul" autor ning lavastaja, Tallinna Linnateatri muusikajuht Riina Roose. Ettekanne on kantud Johann Gottfried von Herderi mõttest: "Inimese esimene keel oli laul."

Laupäev, 14. märts

10.00–10.30 Päeva avaettekanne: Jaak Tomberg

10.30–12.00 Eesti kirjandus ja teadus

Ettekanded: Eneken Laanes, Eret Talviste, Liina Lukas

12.00–12.30 Raamatuesitlus:

Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste (19) allseeria "Raamat ja aeg" kaheksandas artiklikogumikus "Sõnade tähendusest" vaatlevad keele- ja kirjandusteadlased ning ajaloolased mitme eesti keeles juurdunud sõna kujunemislugu ja tähenduse muutumist.

13.30–15.00 Eesti kirjandus maailmas

Ettekanded: Kristjan Haljak, Berk Vaher, Piret Noorhani

15.00–16.30 Vestlusring "Noorte hääled kirjanduses"

Vestlusringis osalevad: Rasmus Politanov, Marie Ojamaa, Heneliis Notton. Vestlust juhib Marta Grünvald.

16.30–16.50 Lõppsõnad

Kultuuriminister Heidy Purga

Päevajuht on mõlemal päeval Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv.