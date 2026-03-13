X!

Otse kell 11: raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

Kirjandus
Marju Lauristin
Marju Lauristin Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kirjandus

Eesti Raamatu Aasta tähistamine lõpeb rahvusraamatukogus kahepäevase konverentsiga. 13. ja 14. märtsil toimuvat üritust, mis keskendub eesti raamatukultuuri olevikule ja tulevikule, saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Konverentsi fookuses on raamatuaasta lugemisuuring "Eestlane loeb 2025″ ning soomlaste ja lätlaste lugemisuuringud, (kirja)kultuuri ja loomingulisuse säilitamine tehisaru ajastul, eestikeelse humanitaarteaduse tulevik, eesti raamatu olevik ja tulevik laias maailmas ning tulevik ise – noored lugejad, kirjanduse õpetamine ja värske kirjandus. 

Konverentsi kava

Reede, 13. märts

11.00–11.30 Avasõnad:

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel
Eesti Raamatu Aasta patroon, president Alar Karis

11.30–13.00 Raamatuaasta lugemisuuring "Eestlane loeb 2025″ 

Ettekanded: Marju Lauristin, Riie Heikkilä (Soome), Maija Treile (Läti)

14.00–15.30 Vestlusring kirjandusest, haridusest ja kirjandusharidusest 

Vestlusringis osalevad kirjandusõpetajad Elo Viiding ja Jürgen Rooste ning õpilased. Modereerib Marju Lauristin.

16.00–17.30 (Kirja)kultuuri säilitamine tehisaru ajastul

Ettekanded: Krister Kruusmaa, Hegle Pärna, Sten Saluveer

17.30–18.00 Alguses oli (regi)laul.

Konverentsi avapäeva lõpetab Eesti Raamatu Aastat tähistava Tallinna Linnateatri lavastuse "Alguses oli laul" autor ning lavastaja, Tallinna Linnateatri muusikajuht Riina Roose. Ettekanne on kantud Johann Gottfried von Herderi mõttest: "Inimese esimene keel oli laul."

Laupäev, 14. märts

10.00–10.30 Päeva avaettekanne: Jaak Tomberg

10.30–12.00 Eesti kirjandus ja teadus

Ettekanded: Eneken Laanes, Eret Talviste, Liina Lukas

12.00–12.30 Raamatuesitlus:

Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste (19) allseeria "Raamat ja aeg" kaheksandas artiklikogumikus "Sõnade tähendusest" vaatlevad keele- ja kirjandusteadlased ning ajaloolased mitme eesti keeles juurdunud sõna kujunemislugu ja tähenduse muutumist.

13.30–15.00 Eesti kirjandus maailmas

Ettekanded: Kristjan Haljak, Berk Vaher, Piret Noorhani

15.00–16.30 Vestlusring "Noorte hääled kirjanduses"

Vestlusringis osalevad: Rasmus Politanov, Marie Ojamaa, Heneliis Notton. Vestlust juhib Marta Grünvald.

16.30–16.50 Lõppsõnad

Kultuuriminister Heidy Purga

Päevajuht on mõlemal päeval Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:45

Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

15:14

Aastaid arenduses olnud Eesti VR-mängu "Bootstrap Island" täisversioon jõudis müügile

13:07

"Plekktrummi" külaline on Maria Faust

13:02

Otseülekanne tulemas: kultuurkapitali kirjanduspreemiate tseremoonia

12:58

Otse emakeelepäeval kell 6.41: suur ettelugemine Kadriorus

12:24

HÕFF-i avab värske Soome õuduspõnevik

11:41

Eesti kinodesse jõudis parima animafilmi Oscarile nomineeritud "Arco"

11:01

Paavli kultuurivabrikus algab muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape

10:56

Marie Kuusk: Sarneti "Hamlet" puudutab ja tuletab teatri tähtsust meelde

10:08

Müncheni ehtenädalal pälvis rahvusvahelise preemia Taavi Teevet

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.03

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

12.03

Suri režissöör Peeter Simm

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

06.02

Elutööpreemia laureaat Peeter Simm: ühe filmi võiks ikka veel valmis teha

12.03

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Peeter Simmist

11.03

22 riiki tegid ühisavalduse Venemaa eemaldamiseks Veneetsia kunstibiennaalilt

09:23

Otse kell 11: raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

12.03

Rein Oja: otsustamatus on hullem kui halb otsus

12:58

Otse emakeelepäeval kell 6.41: suur ettelugemine Kadriorus

12.03

Priimägi: Peeter Simmi relvadeks olid ilumeel ja tugev sotsiaalne empaatia

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo